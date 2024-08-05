Japonya, Lübnan'daki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı

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Japonya, son dönemde Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere geldiği Tahran'da öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim bir kez daha tırmanıyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına seyahat uyarısı yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilim gerekçe gösterilerek Lübnan'daki Japon vatandaşlarına ülkeyi "terk edin" çağrısı yapıldı. - TOKYO