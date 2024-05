Japonya'da turist akını: Yendeki değer kaybıyla birlikte ziyaretçi sayısı arttı

Yerel

Japonya, ülkenin para birimi yendeki önlenemeyen değer kaybının da etkisiyle turist akınına uğradı. Yurt dışından gelen ziyaretçiler kur farkının getirdiği avantajla Tokyo'nun tadını çıkardı.

Ülkenin para birimi yendeki önlenemeyen değer kaybıyla gündemden düşmeyen Japonya, turist akınına uğradı. Avrupa ülkeleri ile ABD'nin yanı sıra, birçok Asya ülkesinden Japonya'ya gelen milyonlarca ziyaretçi, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Tokyo'nun tarihi semti Asakusa'da da turist yoğunluğu yaşanırken ziyaretçiler kur farkının getirdiği avantajla dev metropolün tadını çıkardı.

"Avrupa'da para kazananlar için ucuz"

Almanya'dan Japonya'ya gelen Fatma Yıldız da, euroya göre Tokyo'daki fiyatların aşırı yüksek olmadığını söyledi. "Bizim için oldukça ucuz. Avrupa'da para kazananlar için burası gezmeye değer" diyen Yıldız, "Paramız değerli olduğundan burası çok da pahalı değil" dedi.

Kanada'dan gelen Justin Carl ise ülkeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Japon yeninin an itibarıyla düşük olması bizim açımızdan bir avantaj" ifadelerini kullandı. Japonya'ya sadece değer kaybeden yen nedeniyle gelmediklerini kaydeden Carl, "Japonya'ya gelmek hayalimiz olduğu ve burayı çok sevdiğimiz için zaten ziyaret edecektik. Ancak, Kanada doları harcamak şu an burada avantajlı. Zaten avantajlıydı ancak şu an daha da avantajlı" ifadelerini kullandı. Kur farkı nedeniyle giyim ve elektronik gibi ürünlerin ülkesine kıyasla Japonya'da daha ucuz olduğunu vurgulayan Carl, vergisiz alışveriş imkanı ve indirimlerin avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.

"Müşterilerimiz arttığı için mutluyuz"

İsviçre'den gelen Ella Johansson ise, yendeki değer kaybının da etkisiyle çoğu şeyin düşündüğünden daha ucuza geldiğini belirtti. Johansson, "Kendi paramızın değeri burada arttığı için turist olarak benim için çok iyi" diye konuştu.

Geleneksel Japon kıyafeti kimono kiralayan bir dükkanı işleten Çinli Ashley Wu da, "Japon yeni şu an ucuz olduğu için yurt dışından çok fazla sayıda ziyaretçi geliyor. Müşterilerimiz arttığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Aylık ziyaretçi rekoru kırılmıştı

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO) ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısının Mart ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 69,5 artarak 3,08 milyona ulaştığını ve aylık ziyaretçi rekoru kırıldığını açıklamıştı. Uzmanlar turist sayısındaki artışın nedenlerinden birinin yendeki değer kaybı olduğunu belirtmişti. Japon yeni son olarak geçtiğimiz Pazartesi günü ABD doları karşısında 160 yene gerileyerek son 34 yılın en düşük seviyesine ulaşmıştı. - TOKYO