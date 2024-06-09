Jeotermal Enerji Derneği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı Ziyaret Etti

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Türkiye'de jeotermal enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketleri çatısı altında buluşturan Jeotermal Enerji Derneğinin (JED) yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Tugay; temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermali, kent ekonomisine daha fazla değer oluşturur noktaya taşımak istediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Jeotermal Enerji Derneğinin (JED) yönetim kurulunu ağırladı. Türkiye'nin jeotermal enerjideki mevcut durumu ve gelecek vizyonu hakkında Başkan Tugay'a bilgi veren JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, yenilenebilir enerji kaynakları içinde sürdürülebilirliği en yüksek ve pek çok farklı alanda katma değer oluşturabilen tek kaynağın jeotermal olduğuna dikkat çekti.

İzmir gibi jeotermali iyi bilen bir kentin, bu alandaki potansiyelini çok daha yüksek seviyede kullanması ve ulusal ekonomiye değer oluşturması gerektiğine işaret eden Ali Kındap, İzmir'in enerji üretiminden jeotermal seracılığa, termal turizmden sebze meyve kurutmasına kadar pek çok alanda katma değer oluşturacak bir şehir olduğunu ifade etti.

Başkan Tugay'ın bu yönde yüksek bir farkındalık seviyesinde olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzmir'in hemen tüm ilçelerinde jeotermal kaynaklar var. Tamamıyla bizim olan; yerli, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir olan bu kaynak ayaklarımızın altında kullanılmayı bekliyor. İzmir kent merkezinde iki önemli ilçe olan Balçova ve Narlıdere, 30 yıla yakın süredir jeotermal enerji ile ısınmanın konforunu yaşıyor. Ülkemizin narenciye üretiminde ve ihracatında söz sahibi olan Seferihisar'da ise jeotermal kaynaklı sebze meyve kurutma tesisleri inşa ederek, yılın 12 ayı üretim ve ihracat yapma şansı yakalamamız, tarımsal üretimden çok daha yüksek seviyede gelir üretmemiz mümkün. Aynı şekilde Doğanbey bölgesi termal turizme yönelik çok önemli fırsatlar sunuyor. İlçe merkezini, Sığacık bölgesini ve komşu ilçe Güzelbahçe'nin konutlarını jeotermal kaynaklarımız ile ısıtmamız rahatlıkla mümkün."

"Üniversitelerdeki bilgi hazinesinden yararlanalım"

JED yönetim kurulunu makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da; temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermali, kent ekonomisine daha fazla değer oluşturur noktaya taşımak istediklerini belirtti.

Bu noktada tarımsal üretimi ve katma değeri artıran jeotermal seralar ve konut ısıtmasının önem taşıdığını sözlerine ekleyen Tugay, Türk üniversitelerinde jeotermal enerji alanında çalışan çok değerli akademisyenlerin olduğunu, bu bilgi hazinesinden yararlanarak İzmir'in jeotermal enerjideki vizyonunu ortaya koyan bir konferansın düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında JED yönetim kurulu üyesi Kubilay Çevik, Başkan Tugay'a Afyon mermerine özel olarak işlenen Türk bayrağını hediye etti. - İZMİR