Gaziantep Büyükşehir'in milli sporcusu Kaan Efe Kaya'dan üç altın madalya

19.01.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Milli yüzücü Kaan Efe Kaya, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu başarıyı elde ettiğini belirten Kaya, hedefinin uluslararası arenada ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli yüzücü Kaan Efe Kaya, çift palet disiplininde sergilediği performansla şampiyonaya damga vurdu.

14-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Gaziantep adına gurur verici sonuçlara sahne oldu. Başarılı sporcu, 100 metre, 200 metre ve 400 metre yarışlarını birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya kazanırken, organizasyon boyunca 2 kez milli takım barajını geçti. Kaya, şampiyona süresince toplam 4 kez kürsüye çıkarak istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin önderliğinde kent genelinde spora yönelik yatırımları ve sporcuya verdiği destek, bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Altyapıdan elit sporcu yetiştirilmesine kadar uzanan bu vizyon, "Spor Şehri Gaziantep" mottosunu sahada somut başarılarla güçlendirmeye devam ediyor.

"Hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek"

Milli sporcu Kaan Efe Kaya, yarışların ardından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak bu başarıları elde etmek benim için ayrı bir gurur. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandım ve emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu etti. Milli Takım barajını geçmek ve üç altın madalya kazanmak motivasyonumu daha da artırdı. Hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, kulübüme, antrenörlerime ve aileme teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

