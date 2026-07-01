Kabotaj Bayramı'nda Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı'nda Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Kabotaj Bayramı\'nda Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı
01.07.2026 13:21
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde üç sahil güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Vali Akbıyık, bayramın mavi vatan egemenliğinin simgesi olduğunu vurguladı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı üç sahil güvenlik botu Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Etkinlik kapsamında TCSG-82 botu Marmaris Limanı'nda, TCSG-911 botu Fethiye Limanı'nda ve TCSG-106 botu Bodrum Limanı'nda saat 09.00 ile 17.00 arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Vatandaşlar, Sahil Güvenlik botlarını yakından inceleme ve personelden görevler ile kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık ve egemenliğinin önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Mavi Vatanımızdaki bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, aziz deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kabotaj Bayramı'nda Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı - Son Dakika

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