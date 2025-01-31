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Avcıların ormana yaptığı kaçak barakalar yıkıldı

MUĞLA - Muğla'da yasa dışı yaban keçisi avlamak için avcılar tarafından ormanlık alanlara yapılan kaçak barakalar jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yakıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi sınırlarında Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yaban keçisi avlamak için avcıların orman içine yaptığı 5 adet kaçak baraka tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen barakalar yıkıldı.

Yetkililer, yaban hayatının devamı için ormanlık alanlara avlanmak amacıyla yapılan kaçak baraka görülmesi haminde 112 Acil Çağrı Merkezinden Doğa Koruma, Orman ve Jandarma ekiplerine bilgi verilmesini istediler.