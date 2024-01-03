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Kaçak inşaatı, dallarla gizlemeye çalıştılar

Bodrum Belediyesi'nin kaçak yapılaşma mücadelesi kapsamında Gündoğan Mahallesi'nde yapılan kaçak inşaat, ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışıldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda kaçak inşaat tespit edildi ve gerekli yasal işlemler uygulandı.

Kaçak inşaatı, dallarla gizlemeye çalıştılar
03.01.2024 - 23:31,
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Kaçak inşaatı, dallarla gizlemeye çalıştılar

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, 2019 yılından bu yana ilçe genelinde sürdürülen kaçak yapılaşma mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Gündoğan Mahallesi'nde yapılan kaçak inşaatın ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılması hayrete düşürdü.

Bodrum Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uyguluyor. 2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Aralık ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 Türk Lirası para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı.

Ağaç dallarıyla kapattılar

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği denetimler sırasında, Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şahıs arazisinde yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatılmış olduğunu gören Zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Kaynak: İHA
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