Kaçırdığı kamyonla polis memuruna çarparak şehit eden Sezgin Açık'a ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Kaçırdığı kamyonla polis memuruna çarparak şehit eden Sezgin Açık'a ağırlaştırılmış müebbet

Sancaktepe'de babasına ait hafriyat kamyonunu kaçıran Sezgin Açık, seyir halindeyken yol üzerinde uygulama noktasında görevli Lütfü Baykar'a çarparak şehit etmişti.

15.05.2025 15:44
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Sancaktepe'de babasına ait hafriyat kamyonunu kaçıran Sezgin Açık, seyir halindeyken yol üzerinde uygulama noktasında görevli Lütfü Baykar'a çarparak şehit etmişti. Açık, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

20 Ekim 2023 tarihinde gece saatlerinde, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan tır garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna bindi, anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçan Açık, polis ve sivil araçlara çarparak zarar verdi.

Polisi şehit etti

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim'de Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralandı. Baykar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Kasım'da şehit olmuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Olayın ardından tutuklanan sanık Sezgin Açık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık, ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sezgin Açık'ı, maktul Lütfü Baykar'a yönelik "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaçırdığı kamyonla polis memuruna çarparak şehit eden Sezgin Açık'a ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçırdığı kamyonla polis memuruna çarparak şehit eden Sezgin Açık'a ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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