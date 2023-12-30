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Kadıköy Belediyesi, Depremzede Çiftçilere Destek Olmak İçin Dayanışma Pazarları Kuruyor - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi, Depremzede Çiftçilere Destek Olmak İçin Dayanışma Pazarları Kuruyor

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy'e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen gelirin tamamı depremzede üreticilere gönderiliyor. Bugün Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı'nda kurulan pazarda yüzlerce kilo yöresel ürün satışa sunuldu. Kadıköylüler ve İstanbullular, bu pazardan alışveriş yaparak depremzede çiftçilere destek oldu ve taze doğal ürünlerle sofralarını buluşturdu.

Kadıköy Belediyesi, Depremzede Çiftçilere Destek Olmak İçin Dayanışma Pazarları Kuruyor
30.12.2023 - 19:10,
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Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy'e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen gelirin tamamı depremzede üreticilere gönderiliyor. 30'dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının 7'ncisi bugün Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı'nda kuruldu.

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat Depremi'nin yaralarını sarmaya çalışan Hatay halkıyla dayanışmaya devam ediyor. Hatay'da üretim yapan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy'e getiren belediye, kurduğu dayanışma pazarlarıyla depremzede üreticilere destek sağlıyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, Hatay'daki depremzede çiftçilere ve kadın kooperatiflerine gönderiliyor. Bugün de Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı'nda kurulan pazarda yüzlerce kilo portakal, mandalina, limon, karnabahar, biber ile reçel, bal, zeytin, nar ekşisi, turşu, salça gibi el yapımı yöresel ürünler tezgahlardaki yerini aldı. Hem depremzede üreticilere destek olmak hem de taze ve doğal ürünler satın almak isteyen vatandaşlar, Dayanışma Pazarı'na yoğun ilgi gösterdi.

Deprem bölgesindeki çiftçilerin ürünlerini toplamasında ve hazırlamasında Kadıköy Belediyesi personeli ve gönüllü yardımseverler de çiftçilere destek verdi. Geçen hafta tarlalardan toplanan ürünler, Perşembe günü Hatay'dan yola çıktı; Cuma günü Kadıköy'e ulaştı ve bugün de dayanışma pazarında satışa sunuldu. Sabahın erken saatlerinde açılan tezgahlardaki ürünlerin birçoğu kısa süre içinde tükendi. Kadıköylüler ve İstanbullular, bu pazardan alışveriş yaparak hem depremzede çiftçilere destek oldu hem de sofralarını taze ve doğal ürünlerle buluşturdu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da deprem bölgelerindeki çiftçilerin ürünlerinin ellerinde kaldığını ve bu pazarların onların üretime devam edebilmeleri için çok önemli olduğunu vurguladı. Odabaşı, "Arkadaşlarımız geçen hafta Hatay'ın değişik yerlerinde çiftçilerle buluşarak onların ellerlinde kalan ürünleri, gerektiğinde bahçelerinde toplayarak bugün burada Kozyatağı'nda komşularımıza satmaya getirdiler. Bu bir dayanışma pazarı. Buradan alınan her ürün, Hatay'daki depremzedelere gidecek. Onlara ufak da olsa bir katkıda bulunmuş olacaklar" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kadıköy Belediyesi, Depremzede Çiftçilere Destek Olmak İçin Dayanışma Pazarları Kuruyor - Son Dakika


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