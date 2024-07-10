Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı AFAD ile İşbirliği Yapacak

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK-Kadıköy), ağır seviye arama kurtarma akreditasyonunu alarak, olası bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan ilk ve tek kamu kurumu oldu.

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından "Afetlere İlişkin Akreditasyon Standartları Yönetmeliği" kapsamında ağır seviye arama kurtarma sınavı için gerekli kriterleri yerine getirerek ağır seviye arama kurtarma sertifikasını aldı.

Belediye çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan 96 kişilik arama kurtarma takımı üyeleri, 2022 yılındaki eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan orta seviye arama kurtarma yetkisi almışlardı. Bu yıl da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Kentsel Arama Kurtarma eğitimlerini tamamlayan ekip, girdikleri sınav sonrasında ağır seviye arama kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. BAK-Kadıköy, olası bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan ilk ve tek kamu kurumu oldu.

Takım, bu yetki ile olası ulusal afet durumlarında AFAD koordinasyonunda tüm olaylara müdahale edebilecek ya da herhangi bir afeti tek başına yönetebilecek.

2005 yılında kurulan arama kurtarma takımı bugüne kadar İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün görevlendirmesi ile bölge tatbikatlarında, İzmir, Elazığ ve Hatay depremlerinde, geçen yıl çıkan orman yangınlarında, Kastamonu sel felaketinde ve kayıp arama gibi çeşitli operasyonlarda görev aldı. Afetlerle ilgili kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak da çalışmaya devam eden takım, gönüllü gruplara ve okullara afet öncesi ve sonrası eğitimleri de veriyor.

Aktif 166 üyesi olan BAK–Kadıköy'e kurum dışından da gönüllülük esası üzerinden üyelik kabul ediliyor.