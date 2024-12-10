Kadıköy Belediyesi'nden Yeni Ortak Çalışma Alanı: İDEA Acıbadem Açıldı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nden Yeni Ortak Çalışma Alanı: İDEA Acıbadem Açıldı

Kadıköy Belediyesi, serbest çalışanlar ve öğrenciler için yeni bir ortak çalışma alanı olan İDEA Acıbadem'i hizmete açtı. Başkan Kösedağı, bu alanın bireysel ve kolektif çalışma ruhunu teşvik edeceğini belirtti.

10.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ortak çalışma alanlarına bir yenisini daha ekledi. İDEA Kadıköy'den sonra İDEA Acıbadem, ilçe sakinlerinin hizmetine açıldı. Başkan Mesut Kösedağı, "Bu alanda, sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir çalışma ruhunu da teşvik edeceğiz" dedi.

Kadıköy Belediyesi, serbest çalışan veya ofisi olmayanların ve öğrencilerin mekan arayışına çözüm bularak ortak çalışma alanı olarak hayata geçirdiği İşlik-Derslik-Etkinlik-Aşlık'lara (İDEA) bir yenisini daha ekledi. Geçen yıllarda açılan Kadıköy İDEA'dan sonra şimdi de İDEA Acıbadem hizmete girdi.

Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'ün bahçesinde yer alan Acıbadem İDEA'nın açılışı, bugün gerçekleşti. Açılışa Başkan Kösedağı, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Aral, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

İDEA Acıbadem'in açılışında konuşan Başkan Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak, her zaman halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren, katılımcı, şeffaf ve erişilebilir bir hizmet anlayışını benimsedik. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerle, sadece Kadıköy'ü değil, tüm İstanbul'u daha yaşanabilir ve daha erişilebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.

İDEA Acıbadem'in, bireysel çalışmanın yanı sıra kolektif bir çalışma ruhunu teşvik edecek bir merkez olacağını belirten Kösedağı, "Fikirlerin buluştuğu ve yaratıcı projelerin ortaya çıktığı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İDEA Acıbadem'in sadece bir çalışma alanı olmadığını vurgulayan Kösedağı, bu projenin sadece Kadıköy için değil, İstanbul genelinde yaşanabilir bir ortam yaratma vizyonunun bir parçası olduğunu ifade ederek, yakın zamanda yeni İDEA'ların açılacağının da müjdesini verdi.

İDEA Acıbadem'de neler var

Derslik ve etkinlik olarak kullanılacak olan 175 metrekarelik alanda yer alan İDEA Acıbadem yaklaşık 40 kişilik kullanım alanına sahip. Paylaşımlı çalışma alanı olan İDEA Acıbadem'den tüm Kadıköylüler ücretsiz faydalanabilecek. İnternetin ücretsiz olduğu çalışma alanı hafta içi 09.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadıköy Belediyesi'nden Yeni Ortak Çalışma Alanı: İDEA Acıbadem Açıldı - Son Dakika

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