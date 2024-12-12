Kadıköy Huzur Vapuru İlk Seferini Gerçekleştirdi

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(İSTANBUL) - Kadıköy Huzur Vapuru, dün ilk yolcularını ağırladı. Vapurun ilk seferine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Sizi seçim projelerimizden biri olan Huzur Vapuru'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk ve onur duyuyorum" dedi

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kadıköy Huzur Vapuru dün ilk seferini yaptı. Kadıköy 19 Mayıs ve Göztepe Mahallesi'nde oturan 65 yaş ve üzeri Kadıköylülerin misafir olduğu vapur yolculuğuna Başkan Kösedağı, eşi Nihal Kösedağı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Göztepe Mahalle Muhtarı Ceren Sille ve 19 Mayıs Mahalle Muhtarı Soner Arafal katıldı.

İkramların olduğu, hediyelerin verildiği, şarkıların söylendiği, dansların edildiği etkinlikte İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün yaşandı.

Kadıköy Huzur Vapuru'nun ilk yolcularıyla sohbet eden, onların istekleri ve taleplerini dinleyen Başkan Kösedağı, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Mümkünse her hafta yapmayı istiyoruz"

"Değerli Kadıköylüler sizleri içime sinen en iyi projelerden biri olan Huzur Vapuru'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk ve onur duyuyorum. İlk seferimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız bir proje. Ekrem Başkan'ımızın da hepinize çok selamı var. Seçim sürecinde vaat ettiğimiz projelerin birçoğunu 8 ay içinde hayata geçirdik. Huzur Vapuru da en değerli projelerimizden bir tanesi. Sahada gezerken bir teyzemiz bana 'Başkanım 80 yaşındayım. Doğma büyüme Kadıköylüyüm. Ama 20 yıldır denize giremiyorum. Yalnız yaşıyorum. Beni kimse denize götürmüyor. Kadıköy'ün denizini unuttum.' dedi. O yüzden böyle bir proje geliştirdik. Görev sürem boyunca Huzur Vapuru projesini havalar el verdiği zaman mümkünse her hafta yapmayı istiyoruz. Keyifli vakit geçirmenizi istedik. Vapurdan indiğinizde mutlu olmanız için hem ben hem ekip arkadaşlarım hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ellerinden gelen her şeyi yapacak. Bu ekibi yaz ayında tekrar ağırlamak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yaptığımız bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum."

Eşi Ferhunde Horoz ile vapur yolculuğuna katılan Sanayi Horoz, "19 Mayıs Mahallesi'nde oturuyoruz. Eşim Alzheimer hastası. Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Alzheimer Merkezi'ne gidiyor. Burada merkezden arkadaşları da var. Hep beraber huzurlu bir ortamda çok güzel zaman geçirdik. İkramlar çok iyiydi. Çiçek hediye ettiler. Bunları yaşamak bize düğün bayram günü gibi oldu. Kendimiz vapura binsek bu kadar neşeli olamazdık. Çünkü bu ekibi bulamazdık. Kalabalık ile çok mutlu olduk. Eşim sürekli güldü, dans etti" dedi.

Göztepe Mahallesi'nde oturan Fatma Bakkaloğlu da "Çok güzel bir etkinlik. Birlikte olduğumuz için çok mutlu olduk. Keyifli ve hoş vakit geçirdik. Devamını diliyoruz" diye konuştu.

65 yaş ve üzeri ilçeliler ücretsiz faydalanabilecek

Kösedağı'nın göreve başladığı dönemde sözünü verdiği projelerden olan Kadıköy Huzur Vapuru'ndan 65 yaş ve üzeri ilçeliler ücretsiz faydalanabilecek. Proje, Kadıköy'ün deniz kıyısı olma ayrıcalığını ilçe sakinlerine daha çok hissettirmeyi, sosyal hayata katılımlarını artırmayı, karmaşık kent yaşamında huzur molası vermeyi amaçlıyor.

Huzur Vapuru'na katılmak isteyenler, Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt yaptırabilecek.