Kadim Bakliyat, günlük 300 ton işleme, 50 ton paketleme yapılacak tesisini açtı - Son Dakika
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Kadim Bakliyat, günlük 300 ton işleme, 50 ton paketleme yapılacak tesisini açtı

Kadim Bakliyat, günlük 300 ton işleme, 50 ton paketleme yapılacak tesisini açtı

Geleneksel beslenme kültürünü modern üretim teknikleriyle bir araya getiren Kadim Bakliyat tarafından Kayseri'de; günlük 300 ton işleme, 50 ton paketleme kapasitesine sahip tesisin açılışı gerçekleştirildi.

10.05.2025 16:34  Güncelleme: 16:44
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Geleneksel beslenme kültürünü modern üretim teknikleriyle bir araya getiren Kadim Bakliyat tarafından Kayseri'de; günlük 300 ton işleme, 50 ton paketleme kapasitesine sahip tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Kadim Bakliyat; Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptığı yatırım ile yeni üretim tesisin açılışını yaptı. Tesis hakkında bilgiler veren Kadim Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zafer; "Bugün burada yalnızca bir tesisin kapılarını açmıyor, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye, yerli üretim ve geleneksel değerlerimize inancımızla yeni bir sayfa açıyoruz. Kadim Bakliyat olarak geleneksel beslenme kültürümüzü modern üretim teknikleriyle bir araya getiriyor, yüksek kalite ve doğallıkla kuru bakliyatı sofralarımıza taşıyoruz. Şuan ürün yelpazemizde 5 temel ürün bulunmaktadır; bulgur, pirinç, nohut, mercimek ve kuru fasulye. Her biri özenle seçilmiş, yüksek kalite standardına sahip olan bu ürünler hem günlük kullanım hem de sağlıklı beslenme alışkanlıkları için vazgeçilmez yere sahiptir. Üretim gücümüzü ise altyapımızdan alıyoruz. Firmamıza ait tesisimiz, günlük 300 ton işleme kapasitesine sahiptir. Paketleme hattımızda ise günlük 50 ton paketleme kapasitesine sahiptir. Sadece bir gıda markası değil, yerli üreticiyi destekleyen, sağlıklı yaşamı teşvikleyen, dürüst ticareti merkeze alan bir vizyonun temsilcisiyiz. Bugün bu vizyonun ilk adımını sizlerle beraber atmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler yerli üretimi destekliyoruz, yerli üretimden yanayız. Yerli üretimin Türkiye'de tüketilmesi için, katma değerlerin daha yüksek olabilmesi için firmamız ilk hedef olarak kendine onu seçti. İnşallah başaracağımıza inanıyoruz" dedi. Kadim Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Haşıl ise; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım çağrısına kulak verdiklerini kaydederek; "Bugün burada ülkemize, memleketimize değer katacak önemli bir yatırımın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Gelin, ülkemize yatırım yapın' çağrısına kulak vererek Kayseri'ye kazandıracağımız entegre gıda üretim tesisimizin hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırım sadece bir fabrika değil; aynı zamanda üretim, istihdam ve bereketin merkezi olacak. Bizler; yıllarca yurt dışında yaşasak da kalbimiz ve ruhumuz her zaman vatanımızla birlikte oldu. Türkiye; her geçen gün büyüyen ekonomisi ve fırsatlarla dolu yatırım ortamı ile biz gurbetçiler için büyük imkanlar sunuyor. Bu vesileyle tüm gurbetçi kardeşlerimize seslenmek istiyorum; ülkemiz sizleri bekliyor, gelin yatırımlarınızı yaparak hem kendi geleceğimizi hem de Türkiye'nin yarınlarını birlikte inşa edelim. Bizler bu toprakların evlatlarıyız ve ülkemize olan bağlılığımız sadece sözde değil eylemlerimizle de göstermeliyiz. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yatırımcıları tebrik ederek; "İlhan beye ve kıymetli ailesine bu güzel çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi gıda önemli bir alan. Kendi kendine yeten bir ülke, kendi kendine yeten bir şehir ama en önemlisi güvenilir firmalar eliyle de gıda pazarlayan müesseselerimize çok ihtiyaç var. Dürüstlük bizim yegane sermayemiz" şeklinde konuştu.

Fabrikanın açılış törenine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da, bakanlık olarak üreticiye her zaman yardımcı olduklarını ifade ederek; "Bizim için bu tür açılışlar çok önemli. Yeni istihdam sağlayan, ihracatımızı ileri seviyeye çıkaracak çalışmaları yapan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak sanayicimizin, tüccarımızın, ihracatçımızın, esnafımızın, sanatkarımızın hizmetindeyiz. Kadim Bakliyat'ın inşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek ihracatını artırarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar, fabrikayı gezerek tesis hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadim Bakliyat, günlük 300 ton işleme, 50 ton paketleme yapılacak tesisini açtı - Son Dakika

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