Kadın Çekici Şoförü: Seher Kılınç'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadın Çekici Şoförü: Seher Kılınç'ın Başarı Hikayesi

Kadın Çekici Şoförü: Seher Kılınç\'ın Başarı Hikayesi

Denizli'de üç çocuk annesi Seher Kılınç, ağır araç kullanarak kadınların gücünü gösteriyor.

18.01.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de üç çocuk annesi Seher Kılınç, ön muhasebe personeli olmasının yanı sıra, babasına da yardım ederek çekici kullanıyor. Ağır iş olması sebebiyle erkeklerin egemen olduğu sektörde başarısını kanıtlayan Kılınç, kadınların da ağır araç kullanabileceğini ispatlıyor. Kılınç, hedefinin ağır tonaj tır şoförlüğü olduğunu söyledi.

Denizli'de, 39 yaşındaki üç çocuk annesi Seher Kılınç, hem annelik görevini başarıyla yerine getiriyor hem de iş hayatında öz verisiyle dikkat çekiyor. Ön muhasebe personeli olan Kılınç, ayrıca baba mesleği olan erkeklerin egemen olduğu çekici şoförlüğü sektöründe farklılık oluşturuyor. C ehliyete ve gerekli belgelere sahip olan Kılınç, babasına yardım etmek için araç çekimi yapıyor.

Kılınç, ağır araç kullanmanın bir hobi olduğunu ve bu sektördeki azmini gelecekte tır şoförlüğü ile taçlandırmak istediğini belirtiyor. "Kadınların da bu işlerde başarılı olabileceğini göstermek istiyorum" diyen Kılınç, çevresindeki insanlardan büyük takdir topluyor.

'İnsanlar şaşırıyor'

Çevresindekiler, bir kadının çekiciye araç yüklemesini, araç taşımasını şaşırarak izlerken, Kılınç işini severek yapıyor ve bu işin ona mutluluk verdiğini vurguluyor. Kadınların her sektörde başarılı olabileceğini kanıtlayan Seher Kılınç, hem ailesine yardımcı oluyor hem de kendi ayakları üzerinde durarak toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkıyor.

"Baba Mesleğimi Gururla Yapıyorum"

Ağır tonajlı kamyonları kullanmanın hobisi olduğunu belirten Seher Kılınç, "Babamın işiyle ilgilenmeye başladığımda, çekici kullanmak gerçekten ilgimi çekti. Çocuklarım var, ancak babama yardım etmek için de çalışmak zorundayım. Çekici kullanmayı öğrenmek benim için büyük bir adım oldu ve çok keyif aldım. Zamanla bu işi yaparken kendimi daha da güçlü hissetmeye başladım" dedi.

"Kadınlar her sektörde güçlü"

Kadınların her alanda başarılı olduğunu vurgulayan Kılınç, "Bu işin de kadınlar için yapılmaz bir şey olmadığını görmek, hem bana hem çevremdeki diğer kadınlara cesaret veriyor. Erkekler bu sektörde egemen olabilir, ama kadınların da bu işi en az onlar kadar başarılı şekilde yapabileceğini kanıtlamak istiyorum. Evet, ağır araç kullanmak gerçekten hoşuma gidiyor. Bir gün tır şoförü olmak istiyorum. Bu işin zorlukları olsa da, kadın olarak bu sektörde ilerlemek çok daha değerli. Hedefim, tır şoförlüğü yaparak, diğer kadınlara da cesaret vermek. Bu ay içinde tır ehliyeti için sınavım var. İnşallah kolaylıkla başarı gösterip alacağım" dedi.

"Çocuklarıma örnek olmaya çalışıyorum"

Bir anne olarak yaptığı işlede çocuklarına örnek olmak istediğini belerten Seher Kılıç, "Çocuklarım her şeyim, onlara en iyi şekilde bakmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bir anne olarak çalışmak da önemli. Çocuklarıma sadece iyi bir anne olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir kadın örneği de sunmak istiyorum. Baba mesleğine yardım etmek de bana hem keyif hem de ek gelir sağlıyor" dedi. Denizli'de çekici şoförlüğü ile kadınların gücünü gösteriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Kadın, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Çekici Şoförü: Seher Kılınç'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Çekici Şoförü: Seher Kılınç'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.