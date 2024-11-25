Kadın Cinayetini Protesto Edenlere Cezalar - Son Dakika
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Kadın Cinayetini Protesto Edenlere Cezalar

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Muğla'da Senem Kıvrık cinayetini protesto eden 8 kadına para cezası ve soruşturma açıldı.

25.11.2024 15:23
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da Senem Kıvrık cinayetini protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren ve haklarında soruşturma açılan kadınlara ayrıca, 2 bin 52'şer TL de idari para cezası kesildi. Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, "Senem'in öldürüleceğini önceden bilseydik kuşkusuz ki izin almak yerine Senem'in yaşamda kalması için mücadele ederdik" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 27 Ağustos'ta boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık (43) ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı. 27 Ağustos akşamı ise kadınlar, Kıvrık cinayetini protesto etmek için Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yapmış, ardından slogan atarak Muğla Adliyesi'ne yürümüştü.

Aralarında Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Alev Öztürk, Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut ve Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu'nun da yer aldığı 8 kadına, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefetten' Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılmıştı.

Açılan soruşturmanın yanı sıra kadınlara Kabahatler Kanunu kapsamında "Mülki amirin emrine aykırı davranmak" suçundan 2 bin 52'şer TL idari para cezası kesildi.

Kadınlar bugün karara itiraz ederek Muğla Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, şunları söyledi:

"Senem'in öldürüleceğini önceden bilseydik kuşkusuz ki izin almak yerine Senem'in yaşamda kalması için mücadele ederdik. Bilmiyorduk ve onu koruması ve önlem alması gereken devlet kurumları katillerin peşinde olması gerekirken protesto eden kadınlara gözdağı vermek için 8 kadına dava açtı. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son buluna kadar 6284'ün etkin uygulanması için, kadın katillerinin mahkeme kapılarından sırtı sıvazlanarak salıverilmemesi için haklarımız ve hayatlarımız için sokaklarda, alanlarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Senem'in davası bizim davamızdır. Katil erkek en ağır cezayı alana kadar bu davanın ve kadın katillerinin peşini bırakmayacağız."

"Kadınlar bugün de adliye koridorlarında"

Soruşturma açılan sekiz kadından biri olan Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu kadınları 25 Kasım basın açıklamasına davet ederek, "25 Kasımda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde kadınlar yine adliye koridorlarında. Biz kadınlar haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik her türlü şiddet son bulana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Kadın Cinayetini Protesto Edenlere Cezalar
Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

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