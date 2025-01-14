Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. Aşaması Başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. Aşaması Başlatıldı

Kadın Dostu Kentler Programı\'nın 3. Aşaması Başlatıldı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığıyla Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. aşaması hayata geçirildi. Program, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi ve kadın haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

14.01.2025 13:29  Güncelleme: 13:31
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığı ile uygulanacak Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. aşaması başlatıldı.

İlk kez 2006 yılında başlatılan Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. fazı Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı-III dahilinde 5 milyon euroluk finansal desteği, UNFPA ve TBB'nin ortaklığı ile hayata geçirildi. Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen imza töreni ile hayata geçen programın açılışında TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Müdürü Bülent Özcan katıldı.

Programın toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren TBB Genel Sekreteri Yıldız, "Bu noktada belediyelerimize kadın dostu kentler vizyonu kazanılması konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz de TBB olarak belediyelerimizin bu sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri için yeni projeler geliştirmeye ve belediyelerimize destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Programın etkilerinin ilerleyen süreçte görüleceğini belirten UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, "25 belediyenin burada oynayacağı öncü rolle hem kadın erkek eşitliği çerçevesinde önemli katkıda bulunacak hem yerelde eylem planları oluşturulacak hem de sistem ve mekanizmaları geliştirilecek. Böylece uzun soluklu etkiler ortaya konulacak" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, projeyle kadın haklarının ve kadın dostu şehirler anlayışının güçlendirilmesinin amaçlandığını dile getirerek, "Politika her ne şekilde olursa olsun yerelde yürütülmektedir. Politikaların yerelde yürütüldüğü düşünüldüğünde TBB ile yürütülen bu ortaklık ve 25 belediye üzerinden devam ettirilecek bir projenin çok büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. aşamasının imza töreni gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Politika, Türkiye, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. Aşaması Başlatıldı - Son Dakika

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