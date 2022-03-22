Kadın dostu şehir planı projesi tanıtıldı - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası'nın Çiğli Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kent planlama yaklaşımı-Çiğli örneği" projesi kapsamında yapılan çalışmalar, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıyla anlatıldı.

İzmir Ticaret Odası'nın Çiğli Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kent Planlama Yaklaşımı- Çiğli Örneği" projesinin sonuçlarından örneklerin açıklanacağı basın toplantısı gerçekleşti. Doç. Dr. Mercan Efe Güney'in yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamında yapılan çalışmalar için İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıya İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Proje yürütücüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney'in bir sunum yaptığı toplantıya; İZTO Kadın Meclis Üyeleri Ayşe Duygu Elçi, Jülide Tutan Hergül ve Saniye Fıçı ile Çiğli Belediyesi'nden Kadın ve Aile Müdürü Rüya Ulusan, Strateji Geliştirme Müdürü Şebnem Kartaltepe, Şehir Plancısı Nursun Akıncı ve komite üyeleri katıldı.

"Her türlü desteğe hazırız"

Toplantıda konuşma yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hukuk fakültelerinde derslerin artırılması gerektiğini ve KADES uygulaması ile ilgili kadınlara mesaj gitmesinin olumlu olacağını ifade etti. Özgener, "Eğitim hepimizin önceliği olmalı. Kadına şiddet konusu eğitimin her aşamasında dikkate alınmalı. 7/24 acil şiddet hattı ve KADES uygulaması için bilgi mesajları gönderilmesini, şiddeti önleme ve izleme merkezi sayılarının ülke genelinde artırılması gerekiyor. Kadınlarımızın çalışma hayatına katılımı önemli. Ciddi bir çaba içerisindeyiz. Toplam 954 çalışanımızın yani 547 yarısı kadın. Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse o ülkeden hedef ve hayaller gerçekleştirmesini bekleyemeyiz. TÜİK verilerine göre çalışan kadın verileri son bir yılda yüzde 30.8'den yüzde 34.8'e çıktı. Kadınların iş gücüne katılım oranı Avrupa ülkelerine nazaran daha aşağıda. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi kadına verdiği değerle ölçülür. Kadının günlük yaşamını kolaylaştırmak. Kadının kent yoksunluğu yaşamaması, güvenlik endişesi yaşamadan bulunması için bir planlama yapıldı. Kadınımızın güvenli yaşayabilmesi için örnek bir planlama modeli gerçekleştirildi. Binaların ve kör cephelerin incelendiği başarılı bir çalışma olduğu inancındayım. Yürekten tüm paydaşlara çok teşekküre ediyorum" diye konuştu.

"Kenti dönüştürmek istiyorsanız kadınları güçlendirerek başlamanız doğru olur"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise konuşmasında, kadın dostu planlamanın şehri dönüştürme açısından doğru bir hamle olduğuna değindi. Gümrükçü, Yaptığımız çalışmalarla öncelikle Çiğli'yi üç boyutlu olarak modelledik. Kadınlar çok önemli bizler için. Atatürk'ün devrimi aslında bir kadın devrimiydi. Kenti dönüştürmek istiyorsanız kadınları güçlendirerek başlamanız doğru olur. Bugün burada bulunan hem kadın meclis üyelerimiz hem yüzde 45 oranda kadın başkan yardımcılarımız, Çiğli'yi kadının güçlü olduğu bir kent haline getirmek için gereken çabayı gösteriyoruz. Umuyorum bu çalışmalar bize büyük bir katkı sağlayacaktır. 4 katlı bir binayı kadın çalışmaları için açtık. Bu konuda çözümü bir borç olarak biliyoruz" dedi.

"Tüm Türkiye'mize örnek oldu"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mercan Efe Güney ise, "Çok önemli bir gündeyiz. Çünkü bugün 2019 yılında başlattığımız, bir pilot bölgede çalıştığımız projeyi geliştirmek üzere İzmir Ticaret Odası'nın kadına yönelik şiddetle mücadele projesi başlığı altında kadın dostu kent planlama projesini geliştirmeye çalıştık. 2 önemli kurumu, bir protokol imzalayarak yürütücülüğünü gerçekleştirdiğim projenin gerçekleştirilmesini sağladılar. Elbette ki bu proje, pek çok aşamasıyla İzmir'imize, Ege Bölgemize ve tüm Türkiye'mize örnek oldu. Başkanlığını erkeklerin yaptığı iki kurum kadın dostu kent projesi yapmak için bir araya geldiler. Bu proje 5 kadın şehir plancısını istihdam etti. Bu projeyi anlatmaktan tamamlamış olmaktan gurur duyuyorum. 5 Temel başlık belirledik: Erişilebilirlik, güvenlik, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, yoksunluk kapsamında kendimize kriterler belirledik. Öneriler geliştirdik. Sokak sokak incelemeler yaptık" sözlerine yer verdi. - İZMİR