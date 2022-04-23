Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi - Son Dakika
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Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi

23.04.2022 09:55
Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından hizmete alınan Kadın Emeği Merkezinde üretimler aralıksız bir şekilde devam ederken, il özel idaresi de merkezi geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından hizmete alınan Kadın Emeği Merkezinde üretimler aralıksız bir şekilde devam ederken, il özel idaresi de merkezi geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Cevdet Atay'ın girişimleri ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde deprem zamanı yapılan işyerlerine Kadın Emeği Merkezi kurulması kararlaştırıldı. 1 aylık çalışmanın ardından Kadın Emeği Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile hizmete açıldı. Merkezde kadınlar üretim yaptıkları ürünlerin satışları ile ev ekonomisine destek vermeye başlayınca merkezin daha da geliştirilmesi için kollar sıvandı.

Vali Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'in girişimleri ile merkezde bir çok yenilikler hayata geçirildi. Merkez de ayrıca kadınların daha iyi bir ortamda bulunması içinde çeşitli iş yerleri hizmete alındı. Çocuk oyun alanlarında, kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı alanlara kadar bir çok değişiklik yapılan merkezi Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet ziyaret etti. Burada yürütülen eğitim faaliyetleri ve kadın kooperatiflerinin genel durumu ve üretilen ürünler hakkında bilgiler alan Atay, işletmelerde bulunan kadın çalışanlara da kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi
Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi
Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi
Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi
Kadın emeği merkezi üretimleri incelendi

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Süleyman Soylu, Düzce Valiliği, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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