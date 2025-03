Kadın Girişimciler Gaziantep\'te Markalarını Oluşturuyor

Yerel

Gaziantep'te genç girişimci kuzenler Kübra ve Elif Uysal, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) kurdukları elbise atölyesini büyütüp, kendi markalarını oluşturmak ve kadın istihdamını artırmak istiyor.

Genç girişimci 23 yaşındaki Kübra Uysal ve 24 yaşındaki Elif Uysal, ortaokuldan mezun olduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarına (GASMEK) başvurdu.

GASMEK'te kadın giysileri dikimi yapılan kursa katılan Kübra ve Elif Uysal, kısa sürede elbise dikimini öğrendi. Ailelerinin desteğiyle aldıkları dikiş makineleri ile kendileri ve arkadaşları için elbise dikmeye başladı. Kadın elbise üretiminde kendilerini geliştiren Kübra ve Elif Uysal, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'ne (KAGİDEM) başvurdu. Merkezde kurdukları elbise atölyesinde üretime başlayan Kübra ve Elif Uysal, kısa bir süre içerisinde kendi işlerinin patronu oldular. Zamanla üretim kapasitesini artıran Kübra ve Elif Uysal, ürettikleri elbiseleri internet üzerinden satmaya başladı. Omuz omuza vererek üretim kapasitesini her geçen gün artıran Kübra ve Elif Uysal, Gaziantep'in yanı sıra 81 ildeki müşterileri için üretim yapıyor.

Azimleri ve çalışkanlıklarıyla örnek olan Kübra ve Elif Uysal, işletmelerini büyüterek hem daha çok genç kız ve kadına istihdam sağlamayı hem üretim kapasitesini daha fazla artırmayı hem de kendi markalarını oluşturmayı hedefliyor.

"Kuzenimle beraber işimizi daha da büyütmek istiyoruz"

GASMEK'ten aldığı eğitimle ve KAGİDEM'in verdiği destek sayesinde girişimci olduklarını belirten Elif Uysal, "Okulu bitirdikten sonra GASMEK'te 2 yıl eğitim aldım, bir yılda özel eğitim aldım. GASMEK'te eğitimi bitirdikten sonra evde üretimimi tamamladım. Kendime diktiğim ürünlerimi çevremdekiler beğenince ben de sosyal medya üzerinden satışa sunmaya başladım. Sosyal medya üzerinden de 3 yıldan fazla satış yaptım. Sosyal medya üzerinden satış yaptıktan sonra böyle devam etmeyeceğini anlayınca KAGİDEM'in olduğunu öğrendim. KAGİDEM'e gelerek kendi işimi kurmaya başladım. Daha sonra sosyal medya üzerinden satışıma devam ettim ve işimi büyüttüm. Markalaşmak için KAGİDEM'e geldim. Daha sonra birçok toptancı ile tanıştık. Kuzenimle beraber işimizi daha da büyütmek istiyoruz. Hiç kimseden destek almadan kendi emeklerimizle işimizi büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz büyük bir marka olmak"

İşletmelerini daha da büyüterek genç kızlara ve kadınlara iş kapısı olmayı hedeflediklerini belirten Kübra Uysal ise, "Şu an küçük bir atölyedeyiz ama ileride işletmemizi daha da büyütmeye çalışıyoruz. Butiklere ve toptancılara satış yapıyoruz. Genç kızlara ve kadınlara daha destek vermeye çalışıyoruz. Küçük işleri onlara gönderiyoruz. İşletmemizi büyütmeyi hedefliyoruz, inşallah daha da büyüteceğiz. Hedefimiz büyük bir marka olmak. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerinde de butik olmasını istiyoruz. İnşallah bu yolda da devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP