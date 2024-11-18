Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor

Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor' programında, kadın girişimciler gençlere başarı hikayelerini anlattı. Katılımcılar arasında klinik psikolog, inşaat mühendisi ve fizyoterapist gibi birçok alanın uzmanı yer aldı.

18.11.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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Gebze'de kadın girişimiler düzenlenen programda gençlere başarı hikayelerini anlattı.

Gebze Belediyesi tarafından organize edilen "Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor" programı Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Klinik Psikolog Melis Kan Koç, İnşaat Mühendisi Filiz Celal Çelik Bayır, Fizyoterapist Elif Zorgör, iş hayatına yönelik deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, "Gebze'mizin siz değerli girişimci kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Enerji ve heyecanla gençlerimize ilham kaynağı oldunuz. Gebze Belediyesi olarak kadın girişimcilerimizi desteklemeye, gençlerimize örnek olacak programlar düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan ötürü şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor - Son Dakika

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