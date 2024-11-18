Yerel

Gebze'de kadın girişimiler düzenlenen programda gençlere başarı hikayelerini anlattı.

Gebze Belediyesi tarafından organize edilen "Kadın Girişimciler Gençlerle Buluşuyor" programı Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Klinik Psikolog Melis Kan Koç, İnşaat Mühendisi Filiz Celal Çelik Bayır, Fizyoterapist Elif Zorgör, iş hayatına yönelik deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, "Gebze'mizin siz değerli girişimci kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Enerji ve heyecanla gençlerimize ilham kaynağı oldunuz. Gebze Belediyesi olarak kadın girişimcilerimizi desteklemeye, gençlerimize örnek olacak programlar düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan ötürü şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ