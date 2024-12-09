Kadın Hakları Günü'nde Kadın Haklarının Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Kadın Hakları Günü'nde Kadın Haklarının Önemi Vurgulandı

Kadın Hakları Günü\'nde Kadın Haklarının Önemi Vurgulandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlediği söyleşide kadın haklarının toplumsal etkileri üzerine önemli vurgular yapıldı. Avukat Ezgi Ayhan, kadın haklarının yalnızca bireysel bir mesele değil, toplumun geleceğini şekillendiren bir unsur olduğunu belirtti.

09.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Kocaeli Büyükşehir'in "Dünya Kadın Hakları Günü" çerçevesinde düzenlediği söyleşide kadın haklarının önemine ve toplumsal etkilerine vurgu yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü çerçevesinde Anne Şehir Merkezi Akasya'da program gerçekleştirildi. Avukat Ezgi Ayhan'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, kadın muhtarlar ve Anne Şehir Merkezi Akasya üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide konuşan Ayhan, "Kadın hakları toplumun geleceğini şekillendirir" dedi.

Programda Avukat Ezgi Ayhan, kadın haklarının önemine ve toplumsal etkilerine vurgu yaparak, "Kadın hakları yalnızca bireysel bir özgürlük meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren bir unsurdur. Kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda güçlenmesi, bir toplumun kalkınmasının temel taşlarından biridir" dedi.

Türkiye'deki kadın haklarının tarihi gelişiminden de bahseden Ayhan, 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının dünyada pek çok ülkeye örnek teşkil ettiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu büyük adım, Türk kadınına verilen değerin en güçlü göstergesidir. Bugün bu hakların korunması ve daha ileriye taşınması için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Ayhan, kadınların hukuki haklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, toplumsal dayanışmanın kadın haklarının korunmasındaki önemine dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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