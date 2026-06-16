Kadın liderlerle dönüşüm buluşmaları Eskişehir\'de gerçekleşti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, uzun yıllara dayanan deneyimlerini ve kadın hakları mücadelesine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) Kadının İnsan Hakları Çalışma Grubu tarafından kadın hakları alanındaki çalışmaları kapsamında düzenlenen "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" programı, Eskişehir ev sahipliğinde gerçekleşti. Rol model kadın liderleri iş dünyasıyla buluşturmak, karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemine dikkat çekmek ve kadının insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle düzenlenen etkinlik, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlendi.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) Kadının İnsan Hakları Çalışma Grubu tarafından organize edilen buluşmanın konuğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü oldu. Güllü, uzun yıllara dayanan deneyimlerini ve kadın hakları mücadelesine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hatice İmer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmacılar, iş dünyasında kadın liderliğinin güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli mesajlar verdi. Moderatörlüğünü, Kadının İnsan Hakları Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur'un üstlendiği buluşmada Canan Güllü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak kapsayıcı ve adil bir gelecek için kurumların üstlenebileceği rollere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Adil bir gelecek için ortak sorumluluk"

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hatice İmer konuşmasında, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesinin toplumların sürdürülebilir gelişimi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Eşitliğin ancak ortak sorumluluk ve kararlılıkla hayata geçirilebileceğini belirten İmer, kadınların eğitim, liderlik ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti. Ayrıca kadınlar arasındaki dayanışmanın ve rol model olmanın toplumsal dönüşümde önemli bir güç oluşturduğunu ifade etti.

"Kentlerde adil ve kapsayıcı hayat"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise, kadınların sosyal, ekonomik ve kamusal yaşamın her alanında daha görünür ve etkin olmasının önemine dikkat çekti. Adil ve kapsayıcı şehirlerin ancak kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Ünlüce, yerel yönetimlerin fırsat eşitliğini destekleyen politikalar geliştirmedeki rolüne değindi. Kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini destekleyen uygulamaların, daha adil ve sürdürülebilir bir toplumun inşasına katkı sağladığını ifade etti.

"Kadın Hakları Mücadelesine Güçlü Bir Bakış"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kadın haklarının yalnızca ulusal düzeyde değil uluslararası ölçekte de korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Güllü, kadınların hayatın her alanında adil fırsatlara erişiminin daha adil ve kapsayıcı toplumların temelini oluşturduğunu vurguladı. Kadın hakları savunuculuğu alanında yürüttüğü çalışmalar ve bu çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde gördüğü takdir hakkında da bilgiler paylaşan Güllü, toplumsal dönüşümün ortak sorumluluk ve kararlı adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

Kadınların ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için birbiriyle koordineli çalışan küresel gönüllü bir hareket olan Uluslararası Soroptimist Federasyonu'nun bir parçası olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, kadın ve kız çocuklarının toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik birçok çalışma yapmaktadır. - ESKİŞEHİR