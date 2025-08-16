Kadın Marangoz Zeynep Akgül, 7 Ülkeye İhracat Yapıyor - Son Dakika
Kadın Marangoz Zeynep Akgül, 7 Ülkeye İhracat Yapıyor

Kadın Marangoz Zeynep Akgül, 7 Ülkeye İhracat Yapıyor
16.08.2025 12:21
Sivas'ta marangozluk yapan Zeynep Akgül, azmiyle erkek egemen alanda başarıyak örnek oluyor.

Sivas'ta 6 yıldır marangozluk yapan Zeynep Akgül, genellikle erkeklerin yaptığı marangozluk mesleğini azmi ile sürdürüyor. Akgül, hemcinslerine örnek olarak 7 ülkeye ihracat yapıyor.

Sivas'ta yaşayan 26 yaşındaki Zeynep Akgül, azmi ve kararlılığıyla çevresine ilham oluyor. Genellikle erkeklerin tercih ettiği marangozluk mesleğini kadın olarak icra eden Akgül, pandemi döneminde babasıyla başladığı meslekte kısa sürede ustalaşarak kendi işini kurdu. Babasının yanında vakit geçirmek amacıyla marangoz atölyesine giden ve kısa sürede bu işe ilgi duyan Akgül, küçük işler yaparak tecrübe kazanmaya başladı. Akgül, zamanla işin inceliklerini öğrenerek, marangozlukta bir erkeğin yapabildiği kesme, biçme ve doğrama gibi tüm işleri de ustalıkla yerine getiriyor. Bugün ise Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gibi 7 farklı ülkeye yaptığı tahta işçiliği ürünlerini satan Zeynep Akgül, başarısıyla örnek gösterilerek, hemcinslerine de ilham kaynağı oluyor. Akgül'ün marangozluk atölyesinde ortaya koyduğu el emeği ürünleri görenler ise hayretlerini gizleyemiyor.

"Yapabileceğime inandım"

Zeynep Akgül, marangozluğu izleyerek öğrendiğini söyleyerek, "Biz bu işe pandemi döneminde evde başladık. Daha sonra bu dükkan nasip oldu. Babamın destekleri ile dükkanı açıp makinaları satın aldık. O zamanlar çok bilmiyordum. Çırak gibi dolaşıp yerleri süpürüyordum. Nasıl yapıldığını ufak tefek izliyordum. Sonra zımpara yapmaya ve vida atmaya başladım. Bir zaman sonra dükkanda tek başıma kaldım. Ama yapabileceğime inandım. Videolar izledim ve makinalarla çalışmaya başladım. Daha sonra fikir yürütmeye başladım. Bu işi yapan ustalarla görüştüm ve komşu esnaflara sordum. Bu iş nasıl yapılır diye diye öğrendim. Erkekler de bu işi tek başına yapamıyorlar. Onların da yanında çalışanları, çırakları oluyor. Burada tek başına çalışan yalnızca benim. Gözümde büyüttüğüm kadar zor bir meslek olmadığını anladım. Matematiğe dayanan ve zamanla güce de dayanan bir iş bu. Ama o güç zaten zamanla kendini yerini buluyor ve o işi yapacak gücü kendinizde de bulabiliyorsunuz. Çok zor bir iş ama altından kalkılamayacak bir iş değil" dedi.

"7 ülkeye ihracat yapıyorum"

Diğer esnafların yanında çırakların olduğunu ve kendisinin bütün işi tek başına yaptığını belirten Akgül, "Kesimleri ve ölçüleri de ben yapıyorum. Mesela komple vidalamasına kadar hiç kimseden yardım almadan ben tek başıma yaptım. 4 metrelik ağacı kaldırdım makinamın üzerine koydum. Parçalara böldüm, sildim, zımparaladım, birleştirdim ve hiçbir insan gücüne de ihtiyaç duymadım. Müşteriler beni görünce şaşırıyor. 'Siz mi yapıyorsunuz, çalışan başka birisi var mı, babanızın mı, çırak mısınız, ustanı çağır' diyorlar. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyorum. Sabah erkenden geliyorum. Bütün günümü burada geçiriyorum. İşim olmasa bile burada oturuyorum ve çay içiyorum. Esnaf komşularımla sohbet ediyorum. Alnımın teriyle paramı kazanıyorum, evime gidiyorum. 'Kadınsın yapamazsın dediler' şuan da 7 ülkeye ihracat yapıyorum. Arabistan'a, Bahreyn'e, Katar'a, Irak'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Umman'a da siparişler gönderiyorum. Hem kadın marangoz olarak sektörde adım biraz duyuldu hem de ihracat yaptığım içinde çok fazla ilgi almaya başladım. Kadın gücünün her şeye yetebileceğinin farkında olmak gerek. Yani annelerimizin 7 işi birden yapabiliyorlarken bu işi kesinlikle yaparlar. Kadın eliyle kadın zekasıyla birleştiği zaman bu iş daha da güzel oluyor. En güzelini biz kadınlar yaparız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

