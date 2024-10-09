Kadın Muhtar Hacer Arık, Mahallesine Hizmette İkinci Dönemini Yaşıyor

Yerel

Türkiye'nin nüfus olarak 2 ilinden büyük olan Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nin kadın muhtarı Hacer Arık, 20 muhtar adayının toplam oyundan daha fazla oy alarak seçildiği 2'inci döneminde heyecanla hizmet vermeye devam ediyor.

86 bin 47 nüfuslu Bayburt'tan ve 89 bin 317 nüfuslu Tunceli'den büyük olan Talas ilçesine bağlı 89 bin 802 nüfuslu Mevlana Mahallesi'nin kadın muhtarı 3 çocuk annesi Hacer Arık; geçen sene yapılan seçimlerde yeniden muhtar seçilerek 2'inci kez seçildi. Nüfusa göre Türkiye'nin 6'ıncı büyük mahallesinde muhtarlık görevini heyecanla yürüten Arık, kadınlara da örnek oldu. Seçime 20 rakiple giren ve rakiplerinin aldığı toplam oy oranından daha fazla oy alan Arık, mahallesindeki herkese ulaşmaya çalışıyor.

"Büyük bir oy farkıyla yeniden kazandım"

Muhtar olma hikayesini anlatan Talas Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık; "Ben bir yurdun yemekhanesi işletiyordum. Oradaki kızlarımız seçim dönemi yaklaşınca "bizimle çok ilgilendiğine göre, mahalleyle de ilgilenirsin, seni muhtar seçelim" dediler. Arkadaş çevremde çok istiyordu. Benim de aklıma yattı. Zaten mahalleye hakim bir kişiyim hem de çok tanınıyorum. Karar aldım, muhtar adayı oldum ve seçildim. Bizim zor bir mahallemiz var. Mahallede büyük olduğu için herkese tek tek ulaşmam gerekiyor. Arayan herkese de cevabını tek tek veriyorum. Beni arayan herkese mutlaka dönerim. Bunu kendime sorumluluk olarak görüyorum. Mahalle sakinlerimizde benden memnun olduklarını söylüyorlar. Bende "demek ki mahalleye faydalı biriyim" dedim ve ikinci dönemde de adaylığımı koydum. Büyük bir oy farkıyla da yeniden kazandım. Mahalleme de teşekkür ederim. Geçen sene ki seçimde 21 aday vardı. Hepsinin aldığı toplam oyu ben aldım" ifadelerini kullandı.

"Güzel hizmetler yapıyoruz"

Mahallesinin gelişmesi adına güzel hizmetler yaptığını kaydeden Arık; "Burada güzel hizmetler yapıyoruz. Mahalle büyük olduğu için sorunlar da oluyor ama geneli yapılıyor. Mahallemize kadın kültür merkezi açmak istiyorum. Bayanlara özel yürüyüş yolu yapmayı düşünüyorum. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Hep birlikte bir ailenin içerisindeyiz. Bizim içinde önemli olan aile. Aile güzel olursa her şey güzel oluyor" diye konuştu. - KAYSERİ