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16 kişiden oluşan Kadın Ritim Grubu, Antika Pazarı'nda konser verdi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 16 kadının bir araya gelerek oluşturduğu koro, müzik ziyafetini bu sefer antika tutkunlarıyla buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamak amacıyla Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu bünyesinde hayata geçirdiği 'Kadın Ritim Grubu' ile Antika Pazarı'na gelen ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde her cumartesi Yenişehir ilçesinde kurulan 'Antika Pazarı'ndan yükselen nostaljik seslerin yerini bu kez, kadın ritimleri sardı. Ziyaretçilerin sık sık alkışlarla eşlik ettiği ve hep bir ağızdan söylediği dinletiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Hem biz eğleniyoruz hem bizi izleyenleri eğlendiriyoruz"

TADEKA'da Kadın Ritim Grubu'ndan Serpil Demir, grubun ortaya çıkışını ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatarak, "Biz 16 kadın bir araya gelip darbuka çalmak istedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Bey bize darbuka gönderdi. Şu anda 16 kişi olarak geldik ve Antika Pazarı'nda bir etkinlik yaptık" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer'in kendilerine ulaşım konusunda da yardımcı olduğunu ve bu sayede kentin farklı noktalarında gösteriler düzenlediklerini aktaran Demir, " Gülnar'a ve Mut'a gittik. Oralarda da çaldık. Kadınları evden çıkartıp motive etmek istedik. Çok eğleniyoruz. Her tarzdan parçalar çalıyoruz. O yüzden hem biz eğleniyoruz hem bizi izleyenleri eğlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu tür etkinlikler pazara renk katıyor"

Antika Pazarı'ndan sorumlu Ebru Otluoğlu da TADEKA Kadın Ritim Grubu'nu Antika Pazarı'nda ağırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini ve çok eğlendiklerini söyleyerek, "Antika Pazarı yaklaşık iki senedir faaliyette ve böyle duyulmak, merak edilmek ve insanların gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler de pazara renk katıyor. Kadınlar eski ve yeni müziklerle bizleri coşturuyorlar. Bugün bizim için gerçekten keyifli bir gün oldu" dedi.

"TADEKA Kadın Ritim Grubumuz, ziyaretçilere güzel anlar yaşattı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli Burcu Sert de Antika Pazarı'nda TADEKA Kadın Ritim Grubuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok yoğun bir ilgi vardı. Kadın ritim grubumuz Tarsus'tan geldiler ve Antika Pazarı ziyaretçilerine güzel anlar yaşattılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kadınların hayatın her alanında olması bizim için çok büyük mutluluk"

Vatandaşlardan Koray Aysel ise kadınların hayatın her alanında yer almasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, "Burada da bizi şaşırttılar ve güzel bir başarıya imza attılar. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar. Bu bizim için çok büyük bir kazanım. Kadınların hayatın her alanında olması bizim için çok büyük mutluluk. Belediye de bu konuda zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.