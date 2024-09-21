Kadın ve Demokrasi Çalıştayı İzmir\'de Gerçekleşti

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(İZMİR)- Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Çalıştayı"nda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadınlar başarılı olursa arkadan gelenlerin önünü açacak. Bu hiçbir erkeğe yüklenen bir sorumluluk değil. Onlar başarılı olmasa da erkeklerin önünü kesmiyorlar ama kadınların başarılı olmak gibi bir sorumluluğu var" dedi.

İzmir'de Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kadın ve Demokrasi Çalıştayı" Lotus ritim grubununun sahne gösterisiyle başladı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan Demokrat Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Oğuz, "Kadın ve Demokrasi Çalıştayı'mıza ana başlığı olan yaşam, hak ve özgürlükleri, kadınların sosyal ve siyasal alandaki haklarını, kadın ve çocuk cinayetlerini, can dostlarımızın yaşam haklarına dair yarınlara aktarabileceğimiz önerilerden oluşan çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Çalıştayın birinci oturumu Merve Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları söyledi:

" Türkiye'den kadın kuşkusuz hak ettiği yerde değil. Bütün bu mücadele, çalıştaylar kadını o hak ettiği yere taşımak için. Ama ben İzmir'de kadın hareketini çok önemsiyorum. Benim de içinde olduğum pek çok kadın aktivistin olduğu İzmir'de kadınlar yıllardır sokaklarda, alanlarda mücadele ederek bir yere geldi. Siyasette kendi açımdan söyleyeyim; kadın hak ettiği yerde değil. İlk kez bu sene İzmir'de genel başkanımızın büyük bir öngörüsüyle bir devrim yapıldı aslında. 8 kadın belediye başkanı. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 6 kadın toplamda belediye başkanlığı yapmışken bugün aynı anda 8 kadın belediye başkanlığı yapıyor. Bizlere şöyle bir sorumluluk yükleniyor. Kadınlar başarılı olursa arkadan gelenlerin önünü açacak. Bu hiçbir erkeğe yüklenen bir sorumluluk değil. Onlar başarılı olmasa da erkeklerin önünü kesmiyorlar ama kadınların başarılı olmak gibi bir sorumluluğu var. Biz de bunun bilinciyle bunca yıldır emeğiyle, çalışmasıyla ispat etmiş 8 kadın belediye başkanı, dayanışmayla başarılı olarak daha sonra gelecek olan kadınların önünü açmak için çalışacağız, çalışıyoruz. Kadın önemli, siyasette de önemli, toplumun her aşamasında olması gerekiyor. Aslında kadının değil, toplumun kadının siyasette olmasına ihtiyacı var. Toplumun kadının iyi yerlerde olmasına ihtiyacı var. Bunun için mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz.

"Kadınlar iş garantili kurslarla buluşacak"

Mesleksizlik Türkiye'nin en büyük problemi ama kadınlar bundan en çok etkileniyor. Biz İşte Konak diye bir birim açtık. İzmir'de, Konak'ta iş arayıp ama iş bulamayanlar için biz platform oluşturduk. Burada sadece iş arayanla, eleman aranı buluşturmuyoruz. Onları bir yandan buluşturuyoruz ama bir yandan da aranan özellikler neler onları inceliyoruz. Eğer iş arayan bu özelliklere sahip değilse biz hangi kurslarla o kişiyi donanımlı hale getiririz ve iş bulmasını sağlarız. Bunun için çalışıyoruz. Bizim atölyelerimiz var; dikiş atölyesi, siensi tezgah atölyemiz gibi. Dün İnci Vakfı ile beraberdik. Siensi tezgahlarında önümüzdeki günlerde kadınlar için eğitim açacağız. Onları iş garantili kurslarle buluşturacağız. Hep savunduğumuz kadın her işi yapar. Kadının iş hayatının her alanında olduğunu göstermek istiyoruz. Özellikle kreş konusunda önümüzdeki hafta duyuruya çıkıyoruz. Bizim kreşlerimizde, oyun evlerimizde ücret alamayacağız. Ücretsiz gelir durumuna göre bir puanlama yapılacak çocuklar hiçbir ücret ödemeden kreşlerimizde eğitim alacaklar. ve aynı anda çocuklar eğitim alırken de anneler için anneler o sırada ister iş hayatına çalışıyor olabilir. Kendine ait bir zaman ayırabilir, çarşıya gidebilir. Ama istiyorsa bizimle eğitim alabilecek. Onlar için de bir takım STK'lerle işbirliği yapıyoruz."

"Hala okuma yazma bilmeyen kadınlar var"

İş insanı Candan Çilingiroğlu ise kadınların en büyük sorunun eğitim olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınlar sadece 8 yıl okula gidiyormuş, erkekler 10 yıl. Hala maalesef kadınlarda yüzde 5 buçuk, 6 oranında okuma yazma bilmeyen var. Tabi bu büyük handikap. İş hayatında da kadın istihdamı yüzde 30 civarında. Çalışabilecek kadınlarda işsizlik oranı yüzde 13'lerde. Bizim kadınlara yönelik yapabileceğimiz çok şey var. Kadın gerçekten çok güçlü ama istediği yere gelememesinin nedeni vasıftan yoksun olması" dedi.