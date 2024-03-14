Kadın Yöneticilerin Ağırlıklı Olduğu Şirketler Daha Fazla Kar Elde Ediyor

Kadın yöneticilerin ağırlıklı olduğu şirketlerin daha fazla kar elde ettiği ise yapılan araştırmalar ile ortaya kondu. Kadın istihdamına yönelik attığı adımlarla dikkat çeken Asset GLI, lojistik ve gümrük sektöründe de kadın istihdamına desteğini sürdürüyor.
Kaliforniya Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırmada, kadın çalışan sayısı fazla olan şirketlerin, çoğunlukla erkek yönetici ve çalışanları olan şirketlerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyduğu tespit edildi. Toplumsal cinsiyet eşitliliği ve kadın istihdamına yönelik attığı adımlar ile dikkat çeken Asset GLI, lojistik ve gümrük sektöründe de kadın istihdamına destek oluyor. Firmanın İnsan Kaynakları Direktörü Ezgi Özden, Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi'nde Türkiye'nin 146 ülke arasında 129'uncu sırada yer aldığına dikkat çekerek, şirketlerinin kadın istihdamına verdiği önemi vurguladı.
"Çeşitlilik iş dünyasında başarı için kritik rol oynuyor"
İşe alımlarda pozitif ayrımcılık yaparak kadın adaylara öncelik tanıdıklarını ve şirket içinde çalışanlara destek vermek amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Özden, "Kadın yöneticilerin ağırlıklı olduğu şirketlerin daha fazla kar elde ettiğine dair yapılan araştırmalar bulunuyor. Çeşitlilik iş dünyasında başarı için kritik rol oynuyor. Bizde işe alımlarda pozitif ayrımcılık yaparak kadın adaylara öncelik tanıyor ve şirket içinde kadın çalışanlara destek vermek amacıyla projeler geliştiriyoruz. Şirket genelinde kadın çalışan oranımız yüzde 29, yönetim kademelerinde ise yüzde 31 oldu. İcra Kurulu'nda ise bu oran yüzde 40'a ulaştı. Firmamız, kadın girişimcilere destek sağlama konusundaki çabalarını da sürdürüyor. Son dönemde yapılan araştırmalar da gösteriyor ki; kadın yöneticilerin ağırlıkta olduğu şirketlerin daha fazla karlılık elde ettiği tespit edilmiştir. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırmada, kadın çalışan sayısı fazla olan şirketlerin, çoğunlukla erkek yönetici ve çalışanları olan şirketlerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyduğu belirtilmiştir" dedi.
"Kurulduğumuz günden beri kadın istihdamını destekler adımlar atıyoruz"
Bir kadın yönetici olarak, kadınları destekleyen şirkette görev almanın gururunu yaşadığını ifade eden Özden, "Şirketimiz 20 yılı aşkın tecrübesiyle Lojistik ve Gümrük alanında faaliyet göstermekte. Bu süre zarfında hem Türkiye'de hem de dünya çapında lojistik ve gümrük sektörlerindeki başarılarımızı kadın çalışanlarımız ile başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Asset GLI olarak Türkiye'de 10 dan fazla ilde ve yurtdışı ofislerimizde kadın istihdamını kurulduğumuz günden itibaren destekler adımlar atmaya devam ediyoruz. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi hizmetlerimizden kadın girişimlerin indirimli yararlanması için kampanyalar düzenlemeye devam ediyoruz. Bir kadın yönetici olarak kadınları destekleyen bir şirkette görev almanın haklı gururunu yaşıyor ve şirketimizin bu vizyonu doğrultusunda İnsan Kaynakları süreçlerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; 'İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki; bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?' Hep birlikte başarabilmek ve daha güçlü olabilmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"Krizleri engellemek için en iyi fikirlere ihtiyaç duymaktayız"
Davos Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, "İnovasyon çeşitliliğin olduğu ortamlarda yeşermekte ve içinde bulunduğumuz ekonomik durgunlukta buradan çıkabilmek ve tekrar benzer krizlerin olmasını engellemek için en iyi fikirlere ihtiyaç duymaktayız. Bunun tek yolu kadınlarla, erkeklerin akıllarının ve yeteneklerinin birlikte çalışmasını sağlamaktan geçmektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Kadın Yöneticilerin Ağırlıklı Olduğu Şirketler Daha Fazla Kar Elde Ediyor - Son Dakika
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