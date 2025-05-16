Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Ceza - Son Dakika
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Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Ceza

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Samsun'da Huriye Özkan'ı bıçaklayarak öldüren Ömer Teker'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

16.05.2025 23:59
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'un Vezirköprü ilçesinde nikahlı eşi Huriye Özkan'ı defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Ömer Teker'e ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde nikahlı eşi Ömer Teker tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Huriye Özkan'ın Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşması öncesi Vezirköprü adliyesi önünde CHP Samsun İl Kadın Kolları başkanı Av. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır, CHP'li Samsun Milletvekili Murat Çan ve Huriye Özkan'ın kızları ve oğlunun arkadaşlarının da katılımıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında konuşan CHP'li Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Av. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır şunları söyledi:

"Bir kadının daha sesi sonsuza dek susturulmuşken bizler susmamak için toplandık. Bugün burada Huriye Özkan'ın yaşama hakkı elinden alındığı için adalet arıyoruz. Huriye Özkan boşandığı erkek tarafından sistematik olarak şiddete maruz bırakılmışken sonunda kızının gözü önünde canice katledildi. Bugün onun davası görülüyor. Biz ise adaletin gerçekten tecelli edip etmeyeceğini görmek için buradayız. Huriye'nin hikayesi bu ülkedeki binlerce kadının hikayesidir. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından tehdit ediliyor, şiddete uğruyor, öldürülüyor. Devlet korumuyor, yargı caydırmıyor, toplum ise çoğu zaman sessiz kalıyor. Kadınlar öldürülüyor çünkü erkek şiddeti cezasız kalıyor. Kadınlar öldürülüyor çünkü namus bahanesiyle şiddeti meşrulaştırıyorlar. Kadınlar öldürülüyor çünkü yasa var ama uygulayan yok. Huriye'de devletin koruyamadığı kadınlardan sadece bir tanesiydi. Oysaki hayatı korunabilirdi. Uzaklaştırma kararları, koruma talepleri kağıt üstünde kaldı. Devletin görevini yerine getirmesi, şiddetin faillerinin cesaret bulmamasını istiyoruz. Biz biliyoruz ki kadın cinayetleri tesadüf değil, politiktir. Bu bir kader değil, bu bir erkek egemen sistemin sonucudur. ve biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Kadınlar her gün yaşamak istiyoruz diye haykırırken, mahkemelerde erkek faillere iyi hal, haksız tahrik, pişmanlık indirimi uygulanıyor. Her bir indirimin bedelini biz kadınlar hayatlarımızla ödüyoruz.

Buradan açıkça söylüyoruz. Huriye Özkan için adalet arıyoruz. Bu dava göstermelik bir ceza ile kapatılamaz. Faile en ağır cezanın verilmesini, hiçbir indirimin uygulanmamasını istiyoruz. Aynı zamanda devletin görevinin yerine getirmesini, Kadınların can güvenliğini sağlamak için gereken her adımın atılmasını talep ediyoruz. Kadınlar artık susmuyor. Kadınlar artık korkmuyor. Kadınlar artık birbirinin sesini duyuyor. Dayanışma içinde mücadele ediyor. Çünkü kadınlar bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini kabul etmiyor. Bugün burada Huriye için adalet arıyoruz. Ama sadece Huriye için değil, öldürülen ve hayatta kalmaya çalışan tüm kadınlar için, çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren anneler için, özgürce yaşamak isteyen genç kadınlar için adalet istiyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Biz bu davanın takipçisiyiz. Huriye Özkan'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Boşanmak istediği eşi tarafından uzun süredir sistematik olarak şiddete uğrayan Huriye Hanım, 13 Ekim 2024 gecesi başlayan fiziki saldırıda kızının gözü önünde canice katledildi ve yaşamını 14 Ekim sabahı kaybetti. Biz bugün burada onun için adalet arıyoruz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Huriye Hanım dini nikahlı eşi tarafından sokak ortasında planlı, tasarılı bir şekilde katledildi. Bir kadınımız hayatını kaybetmesin diye biz bugün omuz omuza mücadele veriyoruz."

Huriye Özkan'ın kızı Nesrin Özkan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Acımız çok büyük. Her gün yeni bir kadınımız, kız kardeşimiz katlediliyor. Bir sebebi olsun olmasın kadın katliam ülkemizde çok fazla artmaya başladı. Biz de korkuyoruz, yarınımızın garantisi yok. Bunun için bu davaların sonuna kadar takipçisiyim. Annemin sesini susturmayacağım. Susturdular ama benim gibi bir kız bıraktı arkasında."

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'da şunları ifade etti:

"Bir erkek cinayetine kurban gitmiş Huriye Özkan için Huriye Özkan'ın duruşması için bulunuyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Başta kızı olmak üzere ailesine başsağlığı ve rahmet diliyorum. Sabırlar diliyoruz. Huriye Özkan'ı bir erkek öldürdü diyoruz. Eski koca öldürdü diyoruz. Ama acaba gerçek katil onlar mı? Gerçek katil yoksa bugün Türkiye'de ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan ve politik açıdan kadınları her geçen gün daha korumasız bırakan siyasetçiler mi, iktidar mı? Bunu konuşmamız gerek. 2025 yılının ilk gününden bugüne kadar 176 kadın erkek cinayetine kurban gitti. Her geçen yıl bir önceki yıla göre kadın cinayetleri artıyor. Artık yılda 500'den fazla kadını cinayete kurban veriyoruz. Kadın ölüyor, bir aile cezalandırılıyor, aile çöküyor. Çocukları başta olmak üzere bütün yakınları. Ama cinayeti işleyenler mahkemede iyi halden hafifletici uygulamalarla ceza indirimi alıp birkaç sene sonra cezaevinden çıkıyor. Az önce başkanımızın söylediği gibi yasalar neredeyse katilleri koruyor hale geliyor. Halbuki İstanbul Sözleşmesi'yle 6284'le kadınları koruyan yasalarımız çok daha güzel işletilebilir. Ekonomik, kültürel, sosyal ve hepsinden önemlisi siyasi bir birliktelikle kadına yönelik şiddet azaltılabilir, engellenebilir."

Samsun Barosu Kadın Hakları komisyonu adına duruşmaya katılan Avukat Hale Günaydın, karara bağlanan duruşma sonunda şunları belirtti:

"Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bütün kadın cinayeti dosyalarını zaten takip ediyoruz. Bu dosyada da karar verildi. Sanık ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Haksız tahrik hükümleri uygulanmadı. Bu sevindirici bir gelişme. Ancak istinaf süreci var bu dosyanın. Takip edilmesi gereken başka hususlar var dosyayla ilgili."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Ceza - Son Dakika

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