Yeter artık! Dünya Kadınlar Günü\'nde kadın cinayeti

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti işlendi. "Yeter artık!" diyerek isyan ettiren olay Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Gece saatlerinde Sermin Bacak (42) ile eşi Ali Bacak (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bacak, Sermin Bacak'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sermin Bacak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli Ali Bacak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SADECE BİR AYDA 23 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verileri kadın cinayetlerinin korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Verilere göre; sadece şubat ayında 23 kadın öldürüldü, 29 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 23 kadından 6'sı hayatına dair karar almak istediği için, 2'si ekonomik bahanelerle, 1'i ise diğer bahanelerle öldürüldü. 14'ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınlar en çok evli olduğu erkekler tarafından katledildi.