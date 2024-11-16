Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Çağrısı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Çağrısı

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, 25 Kasım'da yapılacak yürüyüşe tüm kadınları davet etti.

16.11.2024 19:48
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapılacak yürüyüşe tüm kadınları davet etti.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından İsmet İnönü Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı. Platform adına  açıklamayı yapan Zerrin Özkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Espark Bağlar kapısında toplanacaklarını ve Adalar Porsuk Mevkii'ne yürüyeceklerini söyledi. Özkan, tüm kadınları yürüyüşe destek vermeye davet etti.

"Şiddet artarak devam ediyor"

Kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğine dikkati çeken Özkan, "2024 yılının 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne etrafımızı saran, şiddet, sömürü, yoksulluk, eşitsizlik, hukuksuzluk sarmalının daha da yoğunlaştığı koşullarda giriyoruz. Son 4 yılın en yüksek kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümlerini yaşadık bu sene. Her gün yeni bir kadına şiddet, kadın cinayeti, yeni bir kayıp çocuk haberi… Kadına yönelik şiddet artarken şiddeti münferit gösterme, şiddetle mücadele ediyormuş izlenimi yaratma çabası da orantılı olarak artıyor" dedi.

"Kadınlar çaresiz değil"

Kadınların çaresiz olmadığını söyleyen ve mücadele vurgusu yapan Özkan, "Şiddete karşı sıfır tolerans diyen sermaye iktidarı kadınları, çocukları, LGBTİ+'ları koruyan mekanizmaları bir bir işlevsizleştiriyor. İstanbul sözleşmesinden bir gecede çıkan, 6284 sayılı yasayı uygulamayan, kadınları kamusal alanın dışına çıkarıp evin içine mahküm etmek isteyen politikaları uygulayan, bizleri yoksullukla sınayan, insanca yaşam ve çalışma koşullarından mahrum bırakan, kadına şiddet olaylarını cezasızlıkla ödüllendiren bu ikiyüzlülüğe karşı çaresiz değiliz" diye konuştu.

"18.30'da Espark Bağlar kapısında buluşuyoruz"

Özkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Şiddetin önlenmesi için gerekli mekanizmaların işletilmesi ancak eşitsizliği derinleştiren politikaların karşısında yan yana gelmemizle, mücadele etmemizle mümkün. Gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz. Her 25 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da 64 sene önce Dominik'te faşist Trujillo diktatörlüğü tarafından katledilen 3 devrimci kadının, Mirabel Kardeşler'in isyanını kuşanıyor, bizleri karanlığa hapsetmeye çalıştıkları bu sisteme karşı mücadelemizi dünyanın dört bir yanından olduğumuz her alandan yükseltiyoruz! 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da Espark bağlar kapısında buluşuyoruz ve Adalar'a yürüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika

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