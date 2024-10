Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Eylem Planı

Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak ve bu cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarımızla etkili bir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 8'inci Teşkilat Eğitim Kampı kapanış programına katıldı. Programa, Bakan Göktaş'ın yanı sıra TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve TÜGVA üyesi çok sayıda genç kadın katıldı. Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmaya İstanbul'da katledilen genç kızlar Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i anarak başladı.

"Türkiye'ye güç veren kadınlara destek olmaya devam ediyoruz"

Hayatın her alanında kadın refahını yükseltmek için 81 ilde faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, "'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile Türkiye'ye güç veren kadınlara destek olmaya devam ediyoruz. Kadın istihdamını artırma, eğitim, sağlık, karar mekanizmalarında etkin rol alma, çevre ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede kadın katılımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara programımızla, kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırmayı planlıyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu projemiz kapsamında bugüne kadar, 2 bin 505 genç kadına mesleki ve güçlenme eğitimi ile mentorlük desteği verdik. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projemizle mühendis olmak isteyen genç öğrencilerimiz için eğitim ve istihdam desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar bin 200'ün üzerinde kız mühendislik öğrencimize destek verdik. Bu projenin ikinci fazı için çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde kadınların teknoloji ve inovasyon alanındaki etkinlikleri her geçen yıl artıyor. Teknofest'lerde sergilenen pek çok yeniliğin kadın mühendisler, kadın bilim insanları tarafından yapıldığını büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Bir yandan kadınların hayatın her alanına etkin katılımını teşvik ederken diğer yandan iş ve ev hayatı arasında dengenin sağlanması için destekler veriyoruz. Bu kapsamda çocukların özel bakıma ihtiyaç duydukları dönemde anne ve babaların sorumluluğunu paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarımızla etkili bir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz"

Bakan Göktaş, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: "Bugün sizlerle olan birlikteliğimiz vesilesiyle hepimizi derinden etkileyen bir sorun hakkında konuşmak istiyorum. Kadına yönelik şiddet. Ayşenur ve İkbal, bu acı gerçek nedeniyle hayatını kaybeden iki genç kızımız. Şunu bütün samimiyetimle dile getirmek isterim ki, bu sorunla mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak, bugüne kadar, kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bugünden sonra da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. Bugün 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımızla 5 ana hedef, 28 Strateji ve 227 faaliyet kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, şiddet mağdurlarını koruyucu hizmetleri yaygınlaştırmaya, şiddet uygulayanlara karşı önleyici hizmet modelleri geliştirmeye devam edeceğiz. Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak için bu cinayetleri engellemek için tüm kuruluşlarımızla etkili bir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sürdüreceğiz. Sadece kadınları değil, geleceğimizi etkileyen şiddetle mücadeleyi sizlerle birlikte yürüteceğiz. Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların çocukların üzerinden kaldıracağız. Bu vesileyle bir kez daha Ayşenur ve İkbal için Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA