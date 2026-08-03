Kırşehir’in en büyük mahallesi kadın muhtara emanet - Son Dakika
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Kırşehir’in en büyük mahallesi kadın muhtara emanet

Kırşehir’in en büyük mahallesi kadın muhtara emanet
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Kırşehir'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde 'kadından muhtar olmaz' söylemlerine rağmen Yenice Mahallesi muhtarı seçilen Ülkü Gürlek Erbaş, görevinde üçüncü yılını geride bırakırken kadınların yerel yönetimlerde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir'de 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde "Kadından muhtar olmaz" söylemleriyle karşılaşan Ülkü Gürlek Erbaş, seçimlerde rakiplerini geride bırakarak kentin en büyük mahallesi olan Yenice Mahallesi'nin muhtarı seçildi. Görevinde üçüncü yılını geride bırakan Erbaş, kadınların yerel yönetimlerde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana mahallede vatandaşların sorunlarının çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Muhtar Ülkü Gürlek Erbaş, kadınların yerel yönetimlerde önemli başarılara imza atabileceğini ifade etti. Seçim sürecinde kadın olduğu için önyargılarla karşılaştığını aktaran Erbaş, "Üç yıl oluyor. Bana 'Kadından muhtar mı olur?' diyorlardı. Onlardan Allah razı olsun. O koltukta ben değil, Yenice Mahallesi'nin kadınları oturuyor" dedi.

Kadınların çalışma hayatının her alanında yer almasının hizmet kalitesini artıracağını savunan Erbaş, "Kadın olmanın avantajları elbette var. Gerektiğinde kavga da yapıyoruz. Belediyelerde, yerel yönetimlerde çalışan kepçe operatörü, kamyon şoförü, su hizmetlerinde görev yapan personel; kısacası her alanda kadınlar olmalı. Sorunlar bu noktada daha hızlı ve daha etkili çözülür" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerde kadın temsilinin artırılması gerektiğini söyleyen Erbaş, "Yerel yönetimlere kadınlar olarak hazırlanıyoruz. Sorunların giderilmesinde daha başarılı olur ve halkın isteklerine daha fazla cevap veririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir’in en büyük mahallesi kadın muhtara emanet - Son Dakika

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