Kadınlar Derneği Başkanı, Yargı Paketi\'ndeki Soyadı Düzenlemesine Tepki Gösterdi

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(OSMANİYE) - Osmaniye 29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ağca Keskinbaş, 9. Yargı Paketi'nde yer alan ve kadınların evlendikten sonra eşinin soyadını kullanmasını öngören düzenlemeye tepki gösterdi. Keskinbaş, "Anayasa Mahkemesinin kararını yok sayan, 9. Yargı Paketi'ndeki soyadı ile ilgili yasa teklifini kabul etmiyor, TBMM'de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Osmaniye 29 Ekim Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ağca Keskinbaş, Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan 9. Yargı Paketi'ndeki kadının soyadıyla ilgili düzenlemeye tepki gösterdi. Keskinbaş, kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanmalarının çocuklar üzerinde olumsuz bir durum yaratmayacağını, aksine ailede eşit hak ve sorumluluklara vurgu yaptığını söyledi.

"Düzenleme, kadını ailede ikincil konuma düşürmektedir"

Fatma Ağca Keskinbaş şunları söyledi:

"TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 9. Yargı Paketiyle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Medeni Kanun'un 187. maddesinde yer alan 'kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır' düzenlemesinin, hem mahkeme'nin iptal kararında yazılı gerekçeleri, hem de Anayasa'nın 10. ve 41. maddelerini yok sayarak, tekrar ve aynen geçirilmesini kabul etmiyoruz. Bireyin kimliğinin ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru olan soyadını taşıması, Anayasa'nın 20. maddesi kapsamında bir haktır. Erkek eş yaşam boyu kendi soyadını kullanabiliyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması, öncelikle eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa'nın 10. maddesinde, kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve devletin, bu eşitliğin yaşama geçirilmesiyle yükümlü olduğu belirtilmesine rağmen ileri sürülen, anne babanın farklı soyadı kullanmasının çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği, aile bağının korunması ve soyadının doğru tespit edilmesi gibi gerekçeler, devletin eşitliği sağlama yükümlülüğüne aykırı olup, kadını ailede ikincil konuma düşürmektedir. Kadının kendi soyadını kullanması, ortak çocukların anne ya da babanın soyadını kullanmaları aileye zarar vermez, aksine ailede eşit hak ve sorumluluklara vurgu yapar. Yapılacak yasal düzenlemede, yargı yoluna başvurmak zorunda kalmadan, kadının tek başına kendi soyadını kullanmasına olanak sağlanmalıdır. Yıllar süren mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımların gasp edilmesini ve kadının evlilikle soyadını değiştirme dayatmasını, Anayasa Mahkemesinin kararını yok sayan, 9. Yargı Paketindeki soyadı ile ilgili yasa teklifini kabul etmiyor, TBMM'de tüm vekilleri eşitliğe aykırı bu yasal düzenlemeye karşı çıkmaya çağırıyoruz."