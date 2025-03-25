Kadir Gecesi Fırsat Olarak Görülmeli - Son Dakika
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Kadir Gecesi Fırsat Olarak Görülmeli

İl Müftüsü Ayvaz, Kadir Gecesi'ni gafletle geçen yılların telafisi için değerlendirmenin önemini vurguladı.

25.03.2025 15:50
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İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kadir Gecesi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında; "Kadir Gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

İl Müftülüğü'nde basın toplantısı düzenleyen İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kadir Gecesi ile ile ilgili bilgiler verdi. Ayvaz, "Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) dilinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan-ı Şerifin son günlerine yaklaşırken 26 Mart Çarşamba gününü 27 Mart 2025 Perşembe gününe bağlayan gece yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi ne bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız. Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olmasıdır. Rabbimizin, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

"Kadir Gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz"

Ayvaz, "Nitekim bundan 14 asır önce Kur'an'ın rehberliği ve onu yaşanan bir hayata dönüştüren Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde yeni bir hayat inşa eden ilk Müslümanlar, yeryüzü için umut ışığı olmuşlardır. Şunu önemle ifade etmeliyim ki, bugün de iktisadi, içtimaı ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışı, yine ancak Kur'an ve Sünnetin kılavuzluğuyla mümkündür. Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren; adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-1 Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi bir görevdir. Şüphesiz İslam'ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah'ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır. O halde Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuş ve bu gece; "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Başta Filistin'de ve Gazze'de olmak üzere Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Libya'da, Suriye'de dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün ortadan kalkması ve mazlumlara yardım için, zalimlerin de kahru perişan olması için bu gece dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor; yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını; bu gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadir Gecesi Fırsat Olarak Görülmeli - Son Dakika

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