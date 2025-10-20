Kadir Sabuncuoğlu Kitap İmzaladı

Merkezi Ankara'da bulunan Ankara Erzurumlular Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından organize edilen etkinlik ile "Kalbimdeki Manşet: HASANGALA" kitabının yazarı duayen gazeteci Kadir Sabuncuoğlu okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Başkentte Erzurum'un ruhunu derinden hissettiren anlamlı bir buluşmaya öncülük eden ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur; "Erzurum basını yalnızca bu kadim şehre değil, tüm ülkeye birbirinden değerli gazeteciler yetiştiren bir ekol, bir mekteptir. Kadir abimiz de bu okulun adeta başöğretmenlerinden biri olma payesine erişmiş; çok sayıda gazetecinin yetişmesine vesile olmuş, kalemi güçlü, emeği derin bir basın duayenidir. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Yine Erzurum'un önemli simalarından ve duayen gazetecilerinden Vahdet Nafız Aksu ise konuşmasında; "Bugün, Erzurumluların Ankara'daki önemli buluşma noktalarından biri olan ESAV'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aziz dostlarım Tayyip ve Taha Müftüoğlu kardeşlerle birlikte, kıymetli ağabeyim, Erzurum basınının duayen ismi Kadir Sabuncuoğlu'nun imza gününe katılarak mutluluğuna ortak olmak için buraya geldik. Kadir abimizi zaten anlatmaya gerek yok. Memleketimize olan sevdası, ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanmış bir büyüğümüz. Emeklilik döneminde şehir kitaplığına kazandırdığı üçüncü eseri "Kalbimdeki Manşet: Hasangala" ile okurlarıyla yeniden buluşmasını memnuniyetini yaşıyorum. Bu kitabı, şehir kültürüne değerli bir katkı olarak görüyor, içtenlikle alkışlıyorum. İmzalayıp hediye ettiği kitap için de kendisine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalbimdeki Manşet: HASANGALA" kitabının yazarı gazeteci Kadir Sabuncuoğlu ise ESAV Başkanı ve yönetim ekibine teşekkür ederek, "Yıllardır hemşehrilerimizin buluşma, tanışma ve kaynaşma mekanı olarak göz dolduran ESAV'ı bu tür kültürel faaliyetlerinden dolayı içtenlikle kutluyorum. Vakfın gayretli ve başarılı başkanı, sevgili dostum Veysel Karani Aksungur'a da samimi ilgisi ve misafirperverliği için müteşekkirim. dedi.

"Ben bu kitabı ne ticari ne de siyasi bir amaçla yazdım"

Sabuncuoğlu, "Bir memlekete duyulan sevdanın, yürekteki aşkın kaleme dökülmesiyle bu kitap meydana geldi. Kitabın yayınlanmasındaki her aşamada bana desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. En kalbi duygularla onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM