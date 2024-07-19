Kadirli'de Azaplı köyünde elektrik sorunu: Elektronik eşyalar zarar görüyor - Son Dakika
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Kadirli'de Azaplı köyünde elektrik sorunu: Elektronik eşyalar zarar görüyor

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Kadirli'nin Azaplı köyünde yaşayan vatandaşlar, düşük voltajlı elektrik nedeniyle evlerindeki elektronik eşyaların zarar gördüğünü ve elektrikli aletlerin çalışmadığını belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar, inek sağma makinelerinin yanması, dolapların yanması ve çamaşırlarını makineye atamamaları gibi sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

19.07.2024 11:48
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli'nin Azaplı köyünde yaşayan vatandaşlar elektriklerinin düşük voltajda gelmesi nedeniyle elektrikli aletlerinin çalışmadığını, bir çoğunun da yandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Naciye Demir "Üç tane fırınlı ocağım yandı. Bir buzdolabım yandı. Elektriğimiz yeterli gelmiyor. Lambalarımız çok zaman gidiyor. İnek sağamıyoruz, eski usule döndük" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde vatandaşlar, evlerine düşük voltajlı elektrik geldiğini bu yüzden evdeki elektronik eşyaların zarar gördüğünden yakındı.

Azaplı Köyünde yaşayan Hürü Keskin şunları söyledi:

"Bizim elektriğimiz düşük geldiği için benim inek sağma makinem sürekli yanıyor. Benim bacağım ameliyatlı, bacağımda protez var. Ben oturup sağamıyorum. Haftada iki kere tamire gidiyor benim makinem. Dinamo yandı. İneklerime ben helke ile su veremiyorum. Ben rahatsızım helke kaldıramıyorum. Elektriğimiz hep düşük. Dolaplarımız hep yanıyor, makinelerimiz yanıyor, televizyonlarımız yanıyor. Çamaşırlarımızı makineye atamıyoruz, eskisi gibi elimizde yıkıyoruz."

"Elektrik pahalandı hizmet yok"

Mahalle sakinlerinden Naciye Demir, "Elektrikten biz mağduruz. Üç tane fırınlı ocağım yandı. Bir buzdolabım yandı. Elektriğimiz yeterli gelmiyor. Lambalarımız çok zaman gidiyor. İnek sağamıyoruz, eski usüle döndük. Benim gelinim elinde sağıyor ineği. Bize bakan yok. Bizim bu mahalleye dedik şuraya bir trafo atın. Gittik kuruma çıktık ne yaptık kimse bakmadı bize. Elektrik pahalandı hizmet yok. Elektriğimiz yeterli gelmiyor, biz mağduruz" dedi.

Türkan Keskin ise "Elektrik düşük geldiğinden klimayı açıyorum sıcak üfürüyor fan. Benim gelinim hamile burada oturamıyoruz. Yaşlı insanız. Adam yolda otura otura bir hal kaldı. Yola çıkıyor hava almaya. Oturamıyoruz evimizde. Bu sıcakta yanıyoruz yani biz" şeklinde konuştu.

Kadirli\'de Azaplı köyünde elektrik sorunu: Elektronik eşyalar zarar görüyor
Kaynak: ANKA

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