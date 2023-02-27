Kadirli'de Bir Vatandaş Depremden Önce Evini Sattı, Oturduğu Ev Depremde Zarar Görünce Sattığı Eve Kiracı Olarak Taşındı - Son Dakika
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Kadirli'de Bir Vatandaş Depremden Önce Evini Sattı, Oturduğu Ev Depremde Zarar Görünce Sattığı Eve Kiracı Olarak Taşındı

27.02.2023 14:06

Osmaniye’de esnaflık yapan Çetin Önsel, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler öncesinde müstakil evini satmak için söz verdi. Depremde kendisinin oturduğu ev hasar alan Önsel, sattığı eve kiracı olarak taşındı. Evi satın alan İsmet Koca, "Çetin Bey sözünden istese dönebilirdi fakat kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen sözünden vazgeçmedi. Bundan dolayı da ben evin tamiratını yapıp istediği süre içerisinde oturmayı taahhüt ediyorum" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de esnaflık yapan Çetin Önsel, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler öncesinde müstakil evini satmak için söz verdi. Depremde kendisinin oturduğu ev hasar alan Önsel, sattığı eve kiracı olarak taşındı. Evi satın alan İsmet Koca, "Çetin Bey sözünden istese dönebilirdi fakat kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen sözünden vazgeçmedi. Bundan dolayı da ben evin tamiratını yapıp istediği süre içerisinde oturmayı taahhüt ediyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde telefon dükkanı işleten Çetin Önsel, Kahramanmaraş depremlerinden önce müstakil evini satılığa çıkardı. Evi almak isteyen İsmet Koca ile anlaşan Önsel arasında resmi bir işlem yapılmadı. Tapu işlemlerini yapma sürecinde meydana gelen depremlerde Önsel'in oturduğu apartman hasar aldı. Önsel, müstakil eve ihtiyacı olmasına rağmen sözünde durarak evi sattı ve sattığı eve de kiracı olarak geldi. Çetin Önsel şunları söyledi:

"Benim müstakil evim vardı, müstakil evimi satmak istedim. Onu da İsmet beye satmak istedim. Herhangi bir kapora almadım, herhangi bir sözleşme yapmadım sadece aramızda bir fiyat konuştuk. O fiyat üzerinden tapuya gittik, tapuda hacizle karşılaştık. Hacizin kalkması lazımdı, satışı gerçekleştiremedik. Satışı gerçekleştiremeyince aradan 1-2 hafta zaman geçti, deprem oldu. Depremden sonra benim evim hasar gördüğü için evsiz kaldım ama kiraya çıkmam gerekiyordu. Evimi tekrar satacak olduğum kişiye sözümden dönmedim aynı fiyat üzerinden yine sözleştik. Satıştan vazgeçmedim tekrar geri verdim. Evi verdim yani sözümden dönmedim. Daha sonra kiraya çıkacağım, kiralık ev bulamıyorum sattığım evi kiraya tutmak istedim. Ev sahibim bana dedi ki yani sattığım kişi, 'sen bana böyle kıyak yapıyorsan, sözünden dönmüyorsan, ben de sana sınırsız oturma sözü veriyorum herhangi bir ücret talep etmiyorum senden' dedi. Yani her zaman şöyle diyorum aslında dürüstlük haber yapılmalı. Sözünden dönen çok insan var, kiralarını çok artıran insan var, satışa sunduğu yerleri 2 katına 3 katına çıkaran var ama deprem olmuş duyarlı olmak lazım biraz. Paraya pula çok tamah etmemek lazım diye düşünüyorum."

Evi satın alan İsmet Koca ise şöyle konuştu:

"Çetin beyden daha önce evinin satılık olduğunu duydum ve kendi aramızda bir sözleşme yaptık. Çetin bey sözünden istese dönebilirdi fakat kendinin ihtiyacı olmasına rağmen sözünden vazgeçmedi. Bundan dolayı da ben evin tamiratını yapıp istediği süre içerisinde oturmayı ben taahhüt ediyorum. Böyle duyarlı insanların, sözünün eri kişilerin daha çok olmasını temenni ediyorum. Bu insanların bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Sözünün eri olduğu için Çetin beye teşekkür ediyorum, istediği kadar kullanabilir."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Kadirli'de Bir Vatandaş Depremden Önce Evini Sattı, Oturduğu Ev Depremde Zarar Görünce Sattığı Eve Kiracı Olarak Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadirli'de Bir Vatandaş Depremden Önce Evini Sattı, Oturduğu Ev Depremde Zarar Görünce Sattığı Eve Kiracı Olarak Taşındı - Son Dakika
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