Kadirli'de Sel Felaketi: Araçlar Suya Kapıldı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam üstü başlayan şiddetli yağmur ve doluda şehrin merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı, dere kenarındaki 7 araç sel sularına kapılarak zarar gördü. Sel bölgesinde inceleme yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadirli'nin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Aracı sele kapılan Yunus Kuşçu ise "Doğal afet olması için ne olması gerekiyor? Bunu yetkililere soruyorum" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye milletvekili Asu Kaya, dün akşam üstü sel meydana gelen Osmaniye'nin Kadirli ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Asu Kaya, şunları söyledi:

"Vatandaşların zararları karşılanmalıdır"

"Dün akşam saatlerinde Osmaniye'nin Kadirli ilçemizde metrekareye 70- 80 kilogram yağış düştü. Bu zamanların en yüksek yağış oranıydı.Ve nihayetinde Kadirli'nin Bülbül Deresi daha önce DSİ tarafından ıslah edilmiş bir dere ve Kurt Deresi taştı. Bu taşmanın neticesinde onlarca araç zarar gördü 7 kullanılamaz araç işte bu dereden çıkartıldı ıslah edilmiş bu dereden ve 80 evi de su bastı. Şimdi bu dere ıslah edildiyse neden bu kadar yükseldi? Neden bu kadar su basması yaşandı? Bize gelen bilgi ve bizim gördüklerimiz DSİ tarafından bu dere yatağının temizliğinin bakımının yapılmadığı yönünde. Çünkü dere yatağında biz birçok eşya, dal, ağaç, atık gördük. Tam da bu noktada aslında bu dere yatağının tıkandığını ve burada esas taşmanın gerçekleştiğini gördük. Buradan yetkililere sesleniyorum; burada doğal bir afet yaşanmıştır. DSİ'nin daha önce ıslah ettiği Bülbül Deresi ıslah edildiği halde taşmıştır ve ıslah edilmemiş Kurt Deresi o da taşmıştır. Mahalleleri su basmıştır, insanların eşyaları kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun içindir ki biz Osmaniye'mizin Kadirli ilçesinde afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Vatandaşların yurttaşların zararları karşılanmalıdır."

"Doğal afet olması için ne olması gerekiyor?"

Aracı sele kapılarak zarar gören Yunus Kuşçu ise şunları söyledi:

"Dün ilçemizde meydana gelen sel felaketinde aracı sele kapılanlardan bir tanesi de ben araç sahibiyim. Bugün aracımız çıkartıldı. Aracımız çıkartıldığında Maliye'den yetkililer tutanak tuttular zarar tespit tutanağı. Bunu AFAD'a göndereceklerini söylediler. Ben AFAD yetkililerine sorduğumda AFAD yetkilileri bunun doğal bir afet olmadığını, AFAD yönetmeliğinde bu zararların karşılanması yönünde bir genelge olmadığını söylediler. Afet ilan edilmedi afet bölgesi olmadığını söylediler. Ben şunu merak ediyorum; doğal afet olması için ne olması gerekiyor? Bunu yetkililere soruyorum. 'Afet bölgesi değil' dediler. 'Araçlar olsun, bunların bir zararlarında bir karşılama olmaz' dediler. Olmadığını iddia ettiler daha doğrusu. İlan edilirse tabii ki olacak ben de orasını merak ediyorum."