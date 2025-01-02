Kadirli Emekliler Umutsuz

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına yapılacak zamla ilgili hiçbir beklentilerinin olmadığını ifade ettiler. Emekli Ali Sağlamer, "Benim hiçbir beklentim yok, beklemiyorum hiçbir şey devletten. Umudum yok" dedi. Nail Bişi ise "Seçim istiyoruz. Bir boy ölçüsünü alsınlar bakayım nasıl olacaksa önceki gibi bir boy ölçüsü daha alsınlar" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına yapılacak zamla ilgili hiçbir beklentilerinin olmadığını söylediler.

Emekli Ali Sağlamer şöyle konuştu:

"Benim hiçbir beklentim yok, beklemiyorum hiçbir şey devletten. Umudum yok. Ben bir şey beklemiyorum vermez. Vermez yani beklediğim bir şeyi vermez. Turp işçiliğine gidiyorum, ıspanak topluyorum. Eskiden gitmemiştim emekli olunca gitmeye başladım. Zoruma gidiyor tabii ki emekli olup da bir de 67 yaşında olacaksın da oraya gideceksin."

"Açız ya açız"

Nail Bişi ise şunları söyledi:

"Beklendiğimiz hiçbir şey yok. Beklenti olsa bile hiçbir şey yazmıyor ki. Adamlar istediklerini yapıyor istedikleri gibi hareket ediyorlar. Açız ya açız. 12 bin 500 lira maaş alıyorum yetmiyor, yetiştiremiyoruz. Ek işim de yok benim emekliyim. Hastayım, şeker hastasıyım, tansiyon var, her şeyim var. 12 bin 500 lira ile çocukların karnını doyuramıyoruz. Çok şükür ev mülk ama mülk olsa da bile hiçbir şey yapmıyor bile. Ev karın mı doyuruyor hayır.

"Seçim istiyoruz, bir boy ölçüsünü alsınlar"

Ama çok yanlış yani senelerce oy verdik ne oldu ya? Ne oldu, sözler ne oldu ' Bilmiyorum, insanlar sıkboğaz. Bir markete gidiyorsun 5 bin lira gidiyor. Bir pazara gidiyorsun bu kadar gidiyor, şu kadar gidiyor. Yani çok yanlış bir şey. Emeklinin sonu dediğimiz gibi bu mu olacak ya' Hani yardım ediyorlardı, ezdirmeyeceklerdi enflasyona. Enflasyon gittikçe çöküyor zaten. Çöküyor, hayır biz bu yönetimi istemiyoruz, bu şekilde giderse istemiyoruz. Seçim istiyoruz. Bir boy ölçüsünü alsınlar bakayım nasıl olacaksa önceki gibi, bir boy ölçüsü daha alsınlar."

"Kasaba hiç gitmiyorum"

Osman Arslantaş "Vallahi hiçbir beklentim yok. Beklemekle bu iş olmuyor. Hiç de ümidim yok. Vallahi sokakta fiyatlar belli. İnsanın bir evi geçindireceği şekilde olması lazım. Arada iş bulursam çalışıyorum, o şekil. Ne olacak emeklinin sonu mezar. Kasaba hiç gitmiyorum ancak bayramdan bayrama. Bayramda da eti göreceğimi aklım kesmez oldu. Bu gidişle bayramda da kesemeyeceğiz" dedi.

Bir emekli "Yetmiyor kardeşim bulgur pilavı ile soğan yiyoruz. Sonu mezara. Kirada oturuyorum. Lokantanın önünden bile geçemiyoruz. Önceden gidiyorduk ama emekli olduktan sonra her şey... Benim sırtımda bir sinek bile yok. Varlığım yok, gelirim yok, şeyim yok, evim yok. Mezarda kurtuluruz ancak orada rahat ederiz belki" şeklinde konuştu.