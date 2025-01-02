Kadirli Emekliler Umutsuz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadirli Emekliler Umutsuz

Geniş Video İzle

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki emekliler, maaşlarına zam beklemediklerini belirttiler.

02.01.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına yapılacak zamla ilgili hiçbir beklentilerinin olmadığını ifade ettiler. Emekli Ali Sağlamer, "Benim hiçbir beklentim yok, beklemiyorum hiçbir şey devletten. Umudum yok" dedi. Nail Bişi ise "Seçim istiyoruz. Bir boy ölçüsünü alsınlar bakayım nasıl olacaksa önceki gibi bir boy ölçüsü daha alsınlar" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maaşlarına yapılacak zamla ilgili hiçbir beklentilerinin olmadığını söylediler.

Emekli Ali Sağlamer şöyle konuştu:

"Benim hiçbir beklentim yok, beklemiyorum hiçbir şey devletten. Umudum yok. Ben bir şey beklemiyorum vermez. Vermez yani beklediğim bir şeyi vermez. Turp işçiliğine gidiyorum, ıspanak topluyorum. Eskiden gitmemiştim emekli olunca gitmeye başladım. Zoruma gidiyor tabii ki emekli olup da bir de 67 yaşında olacaksın da oraya gideceksin."

"Açız ya açız"

Nail Bişi ise şunları söyledi:

"Beklendiğimiz hiçbir şey yok. Beklenti olsa bile hiçbir şey yazmıyor ki. Adamlar istediklerini yapıyor istedikleri gibi hareket ediyorlar. Açız ya açız. 12 bin 500 lira maaş alıyorum yetmiyor, yetiştiremiyoruz. Ek işim de yok benim emekliyim. Hastayım, şeker hastasıyım, tansiyon var, her şeyim var. 12 bin 500 lira ile çocukların karnını doyuramıyoruz. Çok şükür ev mülk ama mülk olsa da bile hiçbir şey yapmıyor bile. Ev karın mı doyuruyor hayır.

"Seçim istiyoruz, bir boy ölçüsünü alsınlar"

Ama çok yanlış yani senelerce oy verdik ne oldu ya? Ne oldu, sözler ne oldu ' Bilmiyorum, insanlar sıkboğaz. Bir markete gidiyorsun 5 bin lira gidiyor. Bir pazara gidiyorsun bu kadar gidiyor, şu kadar gidiyor. Yani çok yanlış bir şey. Emeklinin sonu dediğimiz gibi bu mu olacak ya' Hani yardım ediyorlardı, ezdirmeyeceklerdi enflasyona. Enflasyon gittikçe çöküyor zaten. Çöküyor, hayır biz bu yönetimi istemiyoruz, bu şekilde giderse istemiyoruz. Seçim istiyoruz. Bir boy ölçüsünü alsınlar bakayım nasıl olacaksa önceki gibi, bir boy ölçüsü daha alsınlar."

"Kasaba hiç gitmiyorum"

Osman Arslantaş "Vallahi hiçbir beklentim yok. Beklemekle bu iş olmuyor. Hiç de ümidim yok. Vallahi sokakta fiyatlar belli. İnsanın bir evi geçindireceği şekilde olması lazım. Arada iş bulursam çalışıyorum, o şekil. Ne olacak emeklinin sonu mezar. Kasaba hiç gitmiyorum ancak bayramdan bayrama. Bayramda da eti göreceğimi aklım kesmez oldu. Bu gidişle bayramda da kesemeyeceğiz" dedi.

Bir emekli "Yetmiyor kardeşim bulgur pilavı ile soğan yiyoruz. Sonu mezara. Kirada oturuyorum. Lokantanın önünden bile geçemiyoruz. Önceden gidiyorduk ama emekli olduktan sonra her şey... Benim sırtımda bir sinek bile yok. Varlığım yok, gelirim yok, şeyim yok, evim yok. Mezarda kurtuluruz ancak orada rahat ederiz belki" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli Emekliler Umutsuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:01:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kadirli Emekliler Umutsuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.