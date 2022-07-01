Kadirli Mobilyacılar Sitesi Esnafından Elektrik Kesintilerine Tepki: "Her Gün Elektrik Kesiliyor. İş Yerimizdeki Makineler Bozuluyor"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki mobilyacılar sitesi esnafı, bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Ahmet Murt, "Her gün elektrik kesiliyor. Bu elektrik kesilmesinden dolayı bizim maddi kaybımız oluyor. İş yerimizdeki makineler ve diğer aletler bozuluyor" dedi. Ergün Akarca ise "Müşterimiz geliyor, tam iş taahhüt ediyoruz, vereceğiz malzemesini, elektriğimiz gidiyor" dedi.

Kadirli'deki mobilyacılar sitesi esnafı, elektrik kesintileri nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. İş yeri sahiplerinden Ahmet Murt, şunları söyledi:

"KESİNTİLERİ SAAT SAAT ÇİZELGE TUTTUM"

"Marangozlar sitesinde iş yeri sahibiyim. Burada elektrikler sürekli olarak kesilmekte. Ben, bu elektrik kesilme çizelgesini de saat saat, dakika dakika tuttum bu şekilde, arka sayfası da var. Her gün elektrik kesiliyor. Bu elektrik kesilmesinden dolayı bizim maddi kaybımız oluyor. İş yerimizdeki makineler ve diğer aletler bozuluyor. Tekrar elektrik geldiğinde bir iş yerinin çalışması için belli bir zamana ihtiyacımız oluyor. Bu konuda gerekli yerlerden bir destek bekliyoruz ve elektriğin daha akıcı bir şekilde gelmesi için hattın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu hat, bizim bildiğimiz kadarıyla köy grubundan geliyor. Marangozlar sitesinin ayrı bir hattı değil. Elektrik kesintisinin müşterilere zararları. Müşterilere taahhütte bulunuyoruz, 'Şu gün malzemeni teslim ederiz' diyoruz ve o gün malzemeyi müşteriye teslim edemiyoruz. Teslim edemeyince biz de ticari zarara uğruyoruz ve aynı zamanda da ticaretimiz biraz zedeleniyor."

"GECE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM"

Mehmet Kızılateş ise "Ben, Kadirli'de, mobilyacılar sitesinde mobilya boyacısıyım. Günlük 186'yı her zaman, elektrik kesildiği zaman arıyorum. Hatta oradaki kişileri de artık tanır olduk. Elektriğimiz her gün kesiliyor ve benim geçen bir teneke boyam dondu. Geceleyin dükkana gelip çalışmak zorunda kaldım. Bizim elektriğimiz yok, altyapımız da yok. 2022 yılında lağım çukuruna yapıyoruz affedersiniz. Bunun bir çözümünün bulunmasını istiyoruz" dedi.

"MÜŞTERİMİZ GELİYOR, TAM İŞ TAAHHÜT EDİYORUZ, VERECEĞİZ MALZEMESİNİ, ELEKTRİĞİMİZ GİDİYOR"

Problemlerinin çözülmesini isteyen Ergün Akarca, "Biz, mobilyacılar sitesinde esnafız. Sürekli elektriğimiz gidiyor. Telefonumun mesaj bölümüne bir baksanız, 186'yı ne kadar aramışım. Yani çok zor durumdayız. Bunların giderilmesini istiyoruz. Müşterimiz geliyor, tam iş taahhüt ediyoruz, vereceğiz malzemesini, elektriğimiz gidiyor. Dün akşam saat 9'a kadar çalıştım, çünkü 4'te elektriğimiz gitti. Köy tarafından müşterimiz gelmişti, müşteriyi kaybetmemek için dükkanımı kapattım, elektrik geldikten sonra tekrar geldim çalıştım, 9'a kadar iş yerindeydim. Yani mağduruz. Köy hattından geliyor. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Mobilyacılar sitesi detaylar

Ahmet Murt

Mehmet Kızılateş

Ergün Akarca