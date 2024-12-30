Kadooğlu: 2025'te OVP'nin Etkileri Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadooğlu: 2025'te OVP'nin Etkileri Artacak

Kadooğlu: 2025\'te OVP\'nin Etkileri Artacak

Başkan Kadooğlu, Enflasyonla mücadelenin önemine değinerek 2025 için olumlu beklentilerini paylaştı.

30.12.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 2025 yılında Orta Vadeli Programın olumlu etkilerinin daha fazla görülmeye başlanmasını beklediklerini söyledi.

2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kadooğlu, pandeminin ardından yaşanan yüzyılın felaketi olan deprem, Ortadoğu ve Ukrayna'da yaşanan savaşlar ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik daralmaya rağmen hükümetin ekonomi yönetiminde başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

"Kalıcı iyileşme için OVP'yi destekliyoruz"

Hükümetin Orta Vadeli Programı'nı desteklediklerine dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, "Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl güncellenen Orta Vadeli Program başarı ile uygulanıyor. Bu program sıkı para politikası dolayısıyla finansmana erişimde güçlük çekilmesine, düşük döviz kuruna, üretim maliyetlerinin artmasına ve karlılık oranlarının düşmesine yol açıyor. Ancak, uygulanan program doğrudur ve bu programdan taviz verilmemelidir. Çünkü makro ekonomik dengelerde kalıcı bir iyileşme sağlanabilmesi için bunların yapılması gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Orta Vadeli Programın olumlu etkilerini daha fazla göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Enflasyonla mücadelenin önemi

Başkan Kadooğlu, 2025 yılı ile ilgili beklentilerini anlatarak, "2025 yılının Orta Vadeli Programın olumlu etkilerinin toplumun tüm kesimleri tarafından daha belirgin bir şekilde hissedildiği bir yıl olmasını diliyorum. Enflasyonla mücadele çok önemli. Enflasyon beklediğimiz oranda olmasa da düşmeye devam etmektedir. Yaşadığımız sorunların büyük bölümünün temelinde yüksek enflasyon yatmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıl hükümet olarak enflasyonla mücadeleye taviz vermeden devam etmeli, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için çalışmalıyız. Enflasyonun düşmesi ile birlikte yüksek faiz-düşük kur sorunu da ortadan kalkacak, ihracatçı rekabetçi bir kura kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Kadooğlu, 2025'te farklı coğrafyalarda devam eden savaşların bitmesi ve tüm insanlığın huzura kavuşması temennisi ile yeni yılı kutlayarak, "Başta ihracatçılarımız olmak üzere herkese aileleri ile birlikte sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Orta vadeli program, Güneydoğu Anadolu, Politika, Kadooğlu, İhracat, Ekonomi, Hükümet, Finans, Tarım, Yerel, OVP, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadooğlu: 2025'te OVP'nin Etkileri Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kadooğlu: 2025'te OVP'nin Etkileri Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.