Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye bir ziyaret gerçekleştiren Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) heyeti, Düzce'de gerçekleştirilen Çerkes Soykırımı ve Sürgünü anma etkinliklerine desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Başkanı Ünal Uluçay, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Düzce Adıge Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Samimi sohbetle geçen ziyarette, Arapçiftliği Mahallesi'nde devam eden Düzce Adıge Kültür Merkezi inşaatının son durumu da ele alındı.

KAFFED ve Düzce Adıge Kültür Derneği işbirliğinde, Düzce Belediyesi'nin de destekleri ile Düzce'de gerçekleştirilen 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 160. yıldönümü anma etkinliklerine desteğinden ötürü Başkan Özlü'ye teşekkürlerini ileten heyet, plaket takdiminde bulundu. - DÜZCE