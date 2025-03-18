Kağıthane\'de Bayram Alışveriş Festivali Başladı

Bayrama sayılı günler kala Kağıthane Hasbahçe'de düzenlenen Ramazan'a Özel Bayram Alışveriş Festivali ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı festivalde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar eski Ramazanlara olan özlemini giderme imkanı bulurken, ailelerin yanı sıra çocuklara da gösteri ve eğlenceler düzenleniyor.

Bayrama sayılı günler kala Kağıthane Hasbahçe'de Ramazan'a Özel Bayram Alışveriş Festivali, 14 Mart'ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festival alanına kurulan dev çadırlarda dünyaca ünlü markaların ürünleri, yüzde 70'e varan indirimlerle satılıyor. Stantların önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, erkek, kadın, çocuk ve bebek ürünlerinden ev tekstiline, tesettür giyim ürünlerinden ayakkabı ve çantalara kadar tüm ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Festivalde, iftara özel pek çok yöresel ürün ve yemeklerle her yaştan damağa hitap eden sokak lezzetleri de tezgahları süslüyor.

Moda, tekstil, kozmetik ve daha birçok sektörden seçkin markanın katılımıyla geniş bir ürün yelpazesi sunulan Ramazan'a Özel Bayramlık Alışveriş Festivali'nde 18 gün boyunca ziyarete açık olacak. Saat 10.00-00.00 arasında ziyarete açık olan festivalde vatandaşlar, 30 Mart Pazar gecesine kadar Ramazan ayına özel indirim, kampanya ve çekilişlerden yararlanmaya devam edecek.

"Tüm ürünler yüzde 50 ve yüzde 70'e varan indirimlerle şu an satışa sunulmaktadır"

Festivalde esnaf olan Kevser Akkaya, "Buradaki esnaflardan bir tanesiyim. Kağıthane Hasbahçe'de açılan Bayram Alışveriş Festivali'nde birden fazla ürünü bulabileceğiniz bir indirim çadırı kurulmuştur. Burada piyasaya oranla tüm ürünler yüzde 50 ve yüzde 70'e varan indirimlerle şu an satışa sunulmaktadır. Piyasada bin 500, 2 bin civarına satılan erkek çocuk takımları indirim çadırına özel sadece 800 TL'ye satılıyor. Çocuk alanında birden fazla çeşit var. 1-15 yaş aralığında birden fazla ürünü burada bulabilirsiniz. Yarı yarıya düşüşler var. Tüm ürünlerde geçerli olan bayrama özel indirimler mevcut. Tüm Kağıthane ve İstanbul halkını alışveriş festivaline bekliyoruz. Katılım şu an için gayet iyi. Bayram öncesinde çocuklara ve gençlere alışveriş yapmak isteyen ebeveynler soluğu indirim çadırında almaya başladı. Fiyatlar çünkü gayet makul. Çeşitler çok fazla mevcut. 100-150 TL'ye çocuklarınıza alışveriş yapabilirsiniz. Esnaf ve vatandaş çok memnun. Halk akın akın buraya gelmeye başladı. Özellikle iftardan sonra yoğunluk çok fazla oluyor. Biz de ona göre müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ürünler hem marka hem de yarı fiyatı"

Festivalden memnun olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Alışveriş festivali çok iyi. Fiyatlar mükemmel. Ürünler hem marka hem de yarı fiyatı. Fiyatlar çok uygun. Bayram için de geleceğim. Ben çok beğendim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL