Ömer Karaoğlu ve Serdar Tuncer Kağıthane\'de Ramazan coşkusuna ortak oldu

Kağıthane Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında sanatçı Ömer Karaoğlu cumartesi akşamı, yazar ve sunucu Serdar Tuncer ise pazar akşamı Kağıthane Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. İftar sonrası gerçekleştirilen programlar, yoğun katılımla Ramazan coşkusunu iki gün boyunca meydanda yaşattı.

"Kağıthane'de Ramazan Paylaşmaktır" temasıyla hazırlanan etkinlikler, ramazan ayı boyunca her akşam iftar sonrası farklı programlarla devam ediyor. Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşatmayı amaçlayan organizasyonlar, her yaştan vatandaşa hitap eden içerikleriyle meydanda sürdürülüyor.

Programlar kapsamında çocuklara özel etkinlikler de düzenleniyor. Akrobasi gösterileri, balon katlama ve jonglör performansları, Karagöz-Hacivat, ilüzyon ve bubble gösterileri, kukla ve orta oyunu ile vantrolog performansları sahneleniyor. Nasreddin Hoca karakteri, ramazan maskotları ve maskot mehter ekibi de etkinlik alanında çocuklarla buluşuyor. Ramazan yarışmaları ve çocuk şarkılarıyla ailelerin birlikte vakit geçirmesi hedeflenirken, çeşitli ikramlarla paylaşma kültürü pekiştiriliyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi ve sohbet programlarında alanında tanınmış isimler Kağıthanelilerle buluşmaya devam edecek.

Program takviminde; Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Nur Haktan, Fatih Koca, Saliha Erdim, Eşref Ziya Terzi, Hayati İnanç, Mustafa Cihat ve Merve Gülcemal yer alıyor.

"Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşıyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ramazan etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Kağıthane Meydanı'nda her akşam hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Amacımız, ramazan'ın bereketini ve manevi atmosferini birlikte yaşamak ve yaşatmak. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL