Kahraman gaziler öğrencilere hatıralarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahraman gaziler öğrencilere hatıralarını anlattı

Kahraman gaziler öğrencilere hatıralarını anlattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek, askerlik hatıralarını paylaştı. Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda düzenlenen programda gaziler, öğrencilerle buluştu. Programda gazilerin ilginç hatıraları da paylaşıldı.

18.03.2024 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek, askerlik hatıralarını paylaştı.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Alaşehir ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" adı altında düzenlenen programda gaziler, öğrencilerle buluştu. Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selin Pekçolak, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Okul Müdürü Mehmet Aycan, Sosyal Hizmetler Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu Sosyolog Gamze Yılmaz, dernek üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını Tarih Öğretmeni Himmet Uslu yaparken, öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ve gaziler unutamadıkları ilginç hatıralarını öğrencilerle paylaştı.

Kıbrıs çıkarmasıyla ilgili hatırasını anlatan Dernek Başkanı Osman Saraç, "1974'ün 15 Temmuz'unda Bolu'ya geldik. Daha sonra Bolu Komando Tugay Komutanlığı'ndan çıkarak, Mersin Ovacık'a geldik. Burada kalırken komutanımız 'Yarın Kıbrıs'a savaşa gireceğiz' dedi. Biz askerler de sevinçten oynadık, zıpladık. Aramızda sevinçten güreş tutanlar vardı. Bazı arkadaşlarımız denize girerek sevinçlerini paylaştılar. Ertesi gün Kıbrıs'a gittik ve Kıbrıs'ta başarılı bir şekilde savaştık. Türk askeri daima cesaretlidir, başarılıdır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Savaş her millet için kötüdür. Türk askeri mağlup olmaz, mağlup olmayı sevmez" dedi.

Gazi Mümin Dönmez ise komutanını yanında şehit verdiği anı öğrencilere anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Dönmez, "Üzerimize top mermisi geldi. Ben yerden bir masa boyu yukarı sıçradım ve yere düştüm. Yanımdaki komutanım son nefesini yanımda verdi" dedi.

Gazi Halil Kara ise savaş sırasında yaşadığı komik bir hatırasını paylaştı. Kara, "Mersin Ovacık'ta helikoptere binerken komutanlarımız bize birer tane karpuz verdiler. Ben karpuzu Kıbrıs'a inerken koltuğumun altına almışım ama karpuzu aldığımı hatırlamıyorum. Her tarafı duman içinde görünce helikopterden atlarken yere düşünce karpuz çatlamış. Ben de koltuk altımda kırmızılık görünce bir an vurulduğumu sandım. Karpuzun çatlayıp üzerime bulaştığını savaşın etkisiyle fark edemedim" diye konuştu.

Gaziler programda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve dernek üyeleri gaziler Halil Kara, Mümin Dönmez, Ali Balıkçıoğlu ve Sıtkı Değirmenci'ye Okul Müdürü Mehmet Aycan hediye paketi takdim etti. Kahraman gaziler öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Program hakkında konuşan Alaşehir Sosyal Hizmetler Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu Sosyolog Gamze Yılmaz, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında 'Vatan ve Kahramanlık' projesi kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi özelinde gazilerimizle Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencilerini buluşturduk. Gazilerimiz anılarını öğrencilere aktardılar, öğrencilerden gelen soruları cevapladılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Alaşehir, 18 Mart, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahraman gaziler öğrencilere hatıralarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
17:58 Trabzon’da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu Trabzon'da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 21:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kahraman gaziler öğrencilere hatıralarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement