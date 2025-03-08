Kahraman Türk Kadınları Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahraman Türk Kadınları Anıldı

Eskişehir'de düzenlenen sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kahraman Türk kadınlarını onurlandırdı.

08.03.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahraman Türk kadınları 8 Mart'ta unutulmadı

Olgunlaşma Enstitüsü'nden Kadınlar Günü için anlamlı sergi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla 'Tarihin Cesur Kalpleri; Kahraman Türk Kadınları' sergisi düzenlendi.

Sergide, tarihe yön veren kadınların mücadeleci ruhları, vatan sevgileri ve kahramanlık destanları gibi önemli detaylar barındırıyor. Nezahat Onbaşı'ndan Tayyar Rahmiye'ye, Nene Hatun'dan Halime Çavuş'a kadar Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarının yer aldığı sergide; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapılıyor. Gelen misafirler, zamanın kıyafetlerine göre hazırlanmış kahraman Türk kadın figürlerini ve hayat hikayelerini okuyarak, geçmişte kadınların kahramanlıkları öğreniyor. Sergi, Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisi'nde 6- 14 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

"Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarımızı anmak istedik"

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarının anıldığı sergiden şu sözlerle bahsetti:

"Öncelikle, tüm Türkiye'deki ve dünyadaki kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında çalışmalarını sürdüren Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarımızı anmak istedik. Bu sergiyle birlikte kadınların geçmişten günümüze kadar gösterdiği azim ve çabalara tanık olarak, tarihte Türk kadını figürünün önemini bir kez daha görmek ve anlamak istedik."

"Sergideki karakter ve eserleri, orijinaline en yakın kıyafetlerle oluşturduk"

Milli Mücadele yıllarında kendilerinden ödün vererek cephede savaşan kadınların hislerini eserlerine yansıttığını söyleyen Gülşen, "Yapılan karakterlerin savaşın izini taşıyan yüzündeki acı, yüzündeki karamsarlık, karakterlerin ayaklarındaki çizikler, yaralar her şey çok güzel, ayrıntılı işlendi. Sergideki karakter ve eserleri, orijinaline en yakın kıyafetlerle oluşturduk. Polimer kil kullanarak yapılan karakterlerin kıyafetleri gerçeğe en uygun şekilde hazırlandı ve doğal boyalarla, doğal kumaşlar kullanılarak dönemine uygun şekilde yapıldı. Burada bir kez daha hem Milli Mücadale'ye yön veren kahraman kadınlarımızın yaşadıklarına tanık olup; hem de Türk kadınının gücünü herkesle paylaşmak istedik."

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Eskişehir, Etkinlik, Turizm, 8 Mart, Kültür, Sanat, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahraman Türk Kadınları Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:30:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kahraman Türk Kadınları Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.