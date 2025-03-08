Kahraman Türk Kadınları Anıldı

Kahraman Türk kadınları 8 Mart'ta unutulmadı

Olgunlaşma Enstitüsü'nden Kadınlar Günü için anlamlı sergi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla 'Tarihin Cesur Kalpleri; Kahraman Türk Kadınları' sergisi düzenlendi.

Sergide, tarihe yön veren kadınların mücadeleci ruhları, vatan sevgileri ve kahramanlık destanları gibi önemli detaylar barındırıyor. Nezahat Onbaşı'ndan Tayyar Rahmiye'ye, Nene Hatun'dan Halime Çavuş'a kadar Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarının yer aldığı sergide; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapılıyor. Gelen misafirler, zamanın kıyafetlerine göre hazırlanmış kahraman Türk kadın figürlerini ve hayat hikayelerini okuyarak, geçmişte kadınların kahramanlıkları öğreniyor. Sergi, Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisi'nde 6- 14 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

"Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarımızı anmak istedik"

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarının anıldığı sergiden şu sözlerle bahsetti:

"Öncelikle, tüm Türkiye'deki ve dünyadaki kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında çalışmalarını sürdüren Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadeleye yön veren kahraman Türk kadınlarımızı anmak istedik. Bu sergiyle birlikte kadınların geçmişten günümüze kadar gösterdiği azim ve çabalara tanık olarak, tarihte Türk kadını figürünün önemini bir kez daha görmek ve anlamak istedik."

"Sergideki karakter ve eserleri, orijinaline en yakın kıyafetlerle oluşturduk"

Milli Mücadele yıllarında kendilerinden ödün vererek cephede savaşan kadınların hislerini eserlerine yansıttığını söyleyen Gülşen, "Yapılan karakterlerin savaşın izini taşıyan yüzündeki acı, yüzündeki karamsarlık, karakterlerin ayaklarındaki çizikler, yaralar her şey çok güzel, ayrıntılı işlendi. Sergideki karakter ve eserleri, orijinaline en yakın kıyafetlerle oluşturduk. Polimer kil kullanarak yapılan karakterlerin kıyafetleri gerçeğe en uygun şekilde hazırlandı ve doğal boyalarla, doğal kumaşlar kullanılarak dönemine uygun şekilde yapıldı. Burada bir kez daha hem Milli Mücadale'ye yön veren kahraman kadınlarımızın yaşadıklarına tanık olup; hem de Türk kadınının gücünü herkesle paylaşmak istedik."