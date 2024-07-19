Kahramankazan Belediyesi Kıbrıs gazilerine ve şehit yakınlarına yemek verdi

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Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs gazileri ve şehitlerinin ailelerine yemek verdi.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, İngiltere'den olumsuz yanıt gelmesinin ardından Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması kararını almıştı. Rum ve Yunanların tahrikleri sonucunda "Ayşe tatile çıksın" parolası ile başlayan harekatın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde Kıbrıs gazileri ve şehit yakınlarının katıldığı bir yemek düzenlendi. Programa katılan şehit yakınları ve gazilerle birebir ilgilenen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şehit yakınları ve gazilerin istek, talep ve önerilerini dinledi.

Kahramankazan Gazileri Onursal Başkanı Gazi Özcan Altunel, yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin zor şartlarda düzenlediği deniz aşırı operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. 40 bin askerle Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak adına yola çıktıklarını vurgulayan Altunel, "Rum ve Yunan cuntalarına karşı başlattığımız harekatta başarılı olduk. Dünyanın sessiz kalarak izlediği zulmü durdurmak için 2 bin 270 askerimiz şehit, 47 bin askerimiz ise gazi oldu. Yüce Allah şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Yaşayan gazilerimize sabır ve saygı gösterilsin" ifadesini kullandı.

Türk milletinin meşru savunma haklarını kullandığını ifade eden Belediye Başkanı Çırpanoğlu ise şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman olduğu gibi gereğini fazlasıyla yerine getirmiştir. Soydaşlarımıza karşı yapılan katliamı dünya unutsa da bizler asla unutmayacağız. Su uyur düşman uyumaz. O yüzden her boş kaldığımızda Türk milletinin etrafını mikroplar sarmaya çalışıyor. Bu mikropları temizlemek üzere büyük bir irade gösteren kıymetli siyasetçiler Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı aldıkları kararla ülkemize ve soydaşlarımıza dokunulamayacağını tüm dünyaya gösterdikleri için rahmetle yad ediyorum. Milletimizi alnı ak şekilde temsil eden, bayrağımızın layık olduğu gökyüzünde gururla dalgalanmasını sağlayan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Programa katılan gaziler ve şehit yakınlarına hediye takdim edildi. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi. Programa Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - ANKARA