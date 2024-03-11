Kahramankazan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışını coşkuyla gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kahramankazan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışını coşkuyla gerçekleştirdi

Kahramankazan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi\'nin açılışını coşkuyla gerçekleştirdi

Kahramankazan Belediyesi, bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

11.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:56
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Kahramankazan Belediyesi, bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışı; AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Gökdere, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Ellerinde bayraklar ve pankartlarla dolup taşan kalabalık açılış törenine büyük ilgi gösterdi. Adeta miting havasında geçen açılışta birlik ve beraberlik mesajları verildi. Açılış şarkılar, sloganlar içinde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

"Kahramankazan'da rekor oy bekliyoruz"

Hayvan barınağına hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yıldız, "Biz burada bir hayvan barınağı açıyoruz. Bu barınak tertemiz. Kahramankazan'ımızın önemli bir noktasında ortaya çıkmış. Serhat Başkanım Kahramankazan'da kendini sevdirmiş. Biz de burada bu sevgiyi görüyoruz. Başkanımız, Kahramankazan'da hemşehrilerimizin belli başlı ihtiyaçlara kavuşabilmesi hususunda çok fazla vizyoner projeyi hayata geçirdi. Kahramankazan'a Büyükşehir geldi şunu yaptı diyebileceğimiz bir şey var mı? Yok. 5 sene boyunca ABB tarafından tek bir adım Kahramankazan'a atılmadı. Gerçekten vatandaşı dinleyen vatandaşın sorunlarına çözüm üreten bir belediye başkanına ihtiyacı var Ankara'nın, o belediye başkanı da Turgut Altınok'tur diyoruz. Serhat Başkana da bir rekor oy gelir mi Kahramankazan'dan? Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a alnımız ak bir şekilde hem Kahramankazan'ın hem de Ankara'nın anahtarını götürelim. Barınağımız hayırlı olsun. Hem evlatlarımızı korumak hem de hayvanların sağlığını korumak için bu değerli hizmeti hayata geçiren Serhat Oğuz Başkanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahramankazan'da hiçbir kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her kesime yediden yetmişe kucak açarak sevgiyle şefkatle çalıştıklarını vurgulayan Oğuz, "Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Eser üretiyorsak, hizmet üretiyorsak, değer üretiyorsak yaşadığımız bu şehre layık oluyoruz demektir. Ama sadece laf üretiyorsak, sadece iftira çamur üretiyorsak, boş işlerle uğraşıyorsak yaşadığımız şehre hizmet değil ihanet üretiyoruz demektir. Göreve geldiğimizden beri hep birlikte çalışıyoruz omuz omuza kardeş kardeşe. Kahramankazan'da hiçbir kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her kesime yediden yetmişe kucak açarak sevgiyle şefkatle çalışıyoruz. Hep söylüyoruz ya bir anne bir baba şefkatiyle bir öğretmenin birleştiriciliğiyle bu güzel şehrimizi yönetmekten gurur duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz kampüs bomboştu. Şimdi içine Atık Dönüştürme Merkezi açtık. Kendi atıklarımızı kendimiz ayrıştırıyoruz. Bunun bir de ikinci etabı ve üçüncü etabı olacak. Bu devasa kampüse bin 500 kapasiteli bölgenin en büyük Hayvan Barınağını inşa ettik. İçerisinde ameliyathanesi var, hayvan hastanesi var hayvanlarımızın barınabilecekleri sağlıklı bir mekan inşa ettik. Hem can yoldaşlarımızı sokak hayvanlarımızı daha rahat bir ortama kavuşturacağız hem de hayvanlarımızı sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda sokak hayvanlarıyla ilgili bize 'belediye başkanları taşın altına elini koysun bu konuda çözüm üretsin' dedi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen ihalemizi yaptık, hızlı bir şekilde buranın yapımına başladık ve hamdolsun bu mekanı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"Kahramankazan'da yeni bir rekora imza atacağız"

Kahramankazan'da farklı bir rekora imza atacaklarını söyleyen Oğuz, "Benden yüz elli kat daha fazla bütçeye sahip Ankara Büyükşehir Belediyesi sizler için bizler için şehrimiz için soruyorum ne ürettiler. Bugün eser açılışı yapıyoruz. Ankara Büyükşehir'in Kahramankazan'da kurdelesini keseceği bir tane eseri var mı? Yok. Biz Cumhurbaşkanımızın arkasında hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği, üreten belediyeciliği yapmakla mükellefiz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mizi Kahramankazan'ımızı Türkiye yüzyılına taşımak bizim boynumuzun borcudur. Siyaset dediğimiz şey bir ibadettir bu ibadetin kıblesi sizsiniz. Biz siyasetimizin yönünü size doğru çeviriyoruz. Siz bizden ne istiyorsanız biz belediyeciliğimizi o noktaya yöneltiyoruz. İnşallah Kahramankazan'da farklı bir rekora imza atacağız hep birlikte" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışını coşkuyla gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Atık Getirme Merkezi'nin açılışını coşkuyla gerçekleştirdi - Son Dakika
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