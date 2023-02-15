Kahramanmaraş depremin yıkımı 10'uncu gününde havadan görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş depremin yıkımı 10'uncu gününde havadan görüntülendi

15.02.2023 10:10

Kahramanmaraş depremin yıkımı 10'uncu gününde havadan görüntülendi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde şehirdeki binalar büyük ölçüde yıkıldı.

Kahramanmaraş depremin yıkımı 10'uncu gününde havadan görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde şehirdeki binalar büyük ölçüde yıkıldı. Depremlerin 10'uncu gününde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği şehir havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş, 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki ve Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen ve Türkiye tarihinin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçen olayda Kahramanmaraş'ta bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Geriye kalan binalar ise hasar gördü. 9 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışması hız kazandı. Depremlerin 10'uncu gününde şehirden geriye kalanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin büyük bölümünün yıkıldığı ve depremzedeler için kurulan çadırlar görüldü.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş depremin yıkımı 10'uncu gününde havadan görüntülendi - Son Dakika

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