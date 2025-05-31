Kahramanmaraş Geben Vadisi Milli Park ilan edildi

'Geben Vadisi Milli Parkı' ilan edildi. Bu ilanla birlikte ülkemizdeki milli park sayısı 50'ye, toplam korunan alan sayısı ise 679'a yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğal zenginliklerini korumak ve korunan alanların sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, doğal zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin korunan alanlar arasına alınmasında sonuca ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla söz konusu alan 'Geben Vadisi Milli Parkı' ilan edildi. Bu ilanla birlikte ülkemizdeki milli park sayısı 50'ye, toplam korunan alan sayısı ise 679'a yükseldi.

Geben Vadisi Milli Markı 83'ü Endemik 603 Bitki Türüne Ev Sahipliği Yapıyor

Geben Vadisi Milli Parkı, Türkiye'de bulunan fitocoğrafik bölgelerden, İran-Turan Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi geçiş alanı ile önemli ekolojik koridor olan Anadolu Çaprazı üzerinde yer alıyor. 83'ü endemik olmak üzere 603 adet bitki türüne ev sahipliği yapan Geben Vadisi Milli Parkı'nın ilanı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çeken alan, birbirinden etkileyici doğal değerleriyle eşsiz bir ekosistem özelliği taşımaktadır. Bu kaynak değerler arasında öne çıkan Kayranlı Dağı, adeta yekpare bir kayadan oluşmuş izlenimiyle bölgeye özgün bir siluet kazandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Alanda yer alan Kırksu Gözeleri ile turna, leylek ve angut gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan Karagöl Karstik Gölü'nün, ekoturizm meraklıları için önemli bir ziyaret noktası olduğunu belirten Genel Müdür Çokçetin, 272 metre uzunluğa sahip, iki ayrı giriş ve çıkışı bulunan Söğütovası Travers Mağarası'nın yanı sıra Roma Dönemi'nden kalma Meryemçil Kalesi, Kızıl Kale ve Roma Hamamı gibi tarihi yapıların da bölgeye ayrı bir değer kattığını vurguladı.

Genel Müdürlük olarak, korunan alanları sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerle birlikte korurken, aynı zamanda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Genel Müdür Kadir Çokçetin, Geben Vadisi Milli Parkı'nda gerekli altyapı ve donanımın da tesis edileceğini ve bu sayede çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti. - ANKARA